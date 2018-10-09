Müebbet verilen Hava Harp Okulu öğrencilerinin durumunu gündeme taşıyan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Mahkemede diyorlar ki, komutanlar gelsin, biz öğrenciyiz, bir şey yapmadık. Hiçbiri gelmiyor. Ama bu çocuklar müebbete çarptırılıyor. Neden, emri dinledikleri için. Paşalar dışarıda, öğrenciler içeride. Bunun hukukla, adaletle ilgisi var mı?” dedi.

Darbecilerin büyük kısmı dışarda Partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının öne çıkan bölümleri şöyle; “Bir memlekette adalet varsa, huzur, barış vardır. Gencecik çocukları eğer hapse atıyorsanız orada adalet yoktur. Avukatı bile niye böyle savunma yapıyorsun diye hapse attılar. Üstelik yasalara aykırı olarak yaptılar. Tam bir zorba devlet. Yaptıkları kanunsuzluğun farkına varıp sabaha karşı serbest bıraktılar. Hava Harp Okulu öğrencileri her yıl Yalova’da eğitim kampı yapılır. Temmuz ayında. 14 Temmuz’da diyorlar ki çıkacaksınız. Gece yarısı 12’de binin otobüslere gidiyoruz diyorlar. Gerekçe terör saldırısı. Bunlar yargılanıyorlar, müebbet hapse çarptırılıyorlar. Darbecilerin büyük kısmı dışarıda, darbecilerin yakınları büyükelçi, müsteşar, TBMM’de üst görevlerde. Ama bu öğrencilerin paraları yok, bunlar gariban, bunlar içeride.”

Okunma Sayısı: 349

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.