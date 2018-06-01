Pazartesi günü görüşecekler

Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'in pazartesi günü görüşeceği bildirildi.
Millet İttifakı'ndaki partilerin liderlerine, parlamenter sisteme dönüş için yol haritası belirlemek üzere toplantı çağrısı yapan Meral Akşener, Pazartesi günü ilk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.
İki lider arasındaki telefon görüşmesinin ardından, Pazartesi günü 11.30'da görüşme kararı aldığı bildirildi.
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DHA