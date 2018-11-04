Pekcan: Yaptırımlar neyi kapsıyor göreceğiz

Amerika Birleşik Devletleri’nin İran’a yönelik yaptırımlardan bazı ülkelerin geçici olarak muaf tutulacağı yönündeki açıklamasıyla ilgili Türkiye’den bir değerlendirme geldi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, muaf kalacak ülkeler arasında Türkiye’nin de olduğu yönünde bilgiler geldiğini söyledi. Ankara’da gazetecilerin sorularını cevaplayan Pekcan, “İlk bilgiler Türkiye’nin, İran’a yaptırımlardan muaf tutulacak sekiz ülke arasında yer aldığı yönünde. Petrol harici neyi kapsıyor göreceğiz” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin petrol ithalatçısı TÜPRAŞ’ın ambargodan kademeli olarak muaf tutulması yönünde ABD ile anlaştığı belirtiliyor. Konuyla ilgili DW Türkçe’ye bilgi veren bir Enerji Bakanlığı yetkilisi, İran ambargosu ile ilgili görüşmelerin Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürüdüğünü belirterek “TÜPRAŞ’a petrol ithalatında kademeli muafiyet sağlanacağını” söylemişti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 5 Kasım’da yürürlüğe girecek İran’a yönelik yaptırımlarla ilgili dün açıklamada bulunmuştu. Pompeo, ABD’nin sekiz ülkenin geçici olarak İran’dan asgari miktarda petrol ithal etmeye devam etmesine izin vereceklerini söylemişti.

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