Pentagon sözcüsünün skandal açıklamalarına Türkiye'den ilk tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Pentagon Sözcüsü Manning'in PKK'lı teröriste "general" nitelemesine ilişkin, "Pentagon Sözcüsü saçmalamaya devam etmiş." ifadelerini kullandı.

Okumak için tıklayınız: Pentagon sözcüsü Manning'den skandal açıklama AA

Okunma Sayısı: 888

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.