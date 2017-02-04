Perinçek: AKP yanımıza geldi, memnunuz

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İran'ın Tesnim haber ajansına konuşarak “AK Parti bizim programımıza geldi, şimdi biz programımızı terk mi edeceğiz? Bizim yanımıza geldi memnunuz” açıklamasında bulundu.

Perinçek, "15 Temmuz'dan sonra AKP hükümetinin yanında yer aldınız. Sonra yeniden muhalefet etmeye başladınız bunun nedeni nedir?" şeklinde sorulan bir soruya şu yanıtı verdi:

"Biz kendi partimizin programında duruyoruz. Biz ne AK Partiye yaklaşıyoruz, ne de onu destekliyoruz. Mesela; bir, AK Parti silahla PKK'nın üzerine yürüdü bu program bizim, bizim programımıza geldi şimdi biz programımızı terk mi edeceğiz? FETÖ'yle 40 yıldır mücadele ediyoruz, AK Parti bizim programımıza geldi, biz programımızı terk mi edeceğiz? Rusya'yla, İran'la dostluk diyoruz, AK Parti bizim programımıza geldi, şimdi biz programımızı terk mi edeceğiz? Darbe oldu biz darbede merkezi görev yaptık, biz olmasak o darbe başarıya ulaşacaktı. AK Partinin yöneticileri Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım hepsi bunu biliyor, biz programımızın gereğini yapıyoruz. Yoksa AK Partiye ne yaklaşıyoruz, ne uzaklaşıyoruz. Biz aynı yerde duruyoruz nedir o yer?

Bugün Türkiye'nin birinci meselesi vatan savaşıdır, ondan sonra PKK'nın üzerine yürünecektir, yürünmelidir. Bu bizim program, biz programımızdan vazgeçmeyiz. Hayır oyları, eğer AK Partisiyle olan mücadelemizi kastediyorsanız evet, bu getirdikleri anayasayı kabul etmek mümkün değildir. Biz Türkiye'nin anayasal geleneklerini ve önümüzdeki sorunları çözecek anayasal düzeni savunuyoruz o kadar. AK Parti açılım yaparken PKK'nın üzerine yürüdü bravo yürüsün tabi ki bizim yanımıza geldi memnunuz, FETÖ'yle beraber bizi hapse attı. Ne yapalım? Şimdi FETÖ'nün üzerine yürüyor ne yapalım? Şimdi biz tekrar FETÖ'nün yanına mı geçelim? Vatan Partisi'nin tüzüğü bellidir. Mesela ŞANGAY İşbirliği Örgütüne yöneldi AKP ne yapalım? ŞANGAY İşbirliği Örgütü'ne düşman mı olalım? Bizim parti programımızda yazılı Türkiye ŞANGAY İşbirliği Örgütü'ne katılsın. Biz programımızı savunmayalım mı?"