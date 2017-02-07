Perinçek'e karşı Erdoğan'ın yanındayız

MHP lideri Bahçeli, "Eğer Doğu Perinçek ve hayırcı yoldaşları ile Recep Tayyip Erdoğan arasında tercih hakkımız olsa Sayın Erdoğan'ın yanında oluruz." dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında "dava" eleştirilerine sert cevap verdi. Bahçeli yaptığı konuşmada "Bize iftira atanlar kimlerle yan yana olduklarını itiraf etsinler. Bize utanmadan dava hatırlatması yapanlar, kendilerinin nerede, kimlerle durduklarını itiraf etmeliler. Edecek yüzleri yoksa ya önümüzden çekilecekler, ya da üzerlerine basıp geçmemizden şikayet etmeyecekler. Tozumuzda oynayanlar her zaman olduğu gibi kaybetmeye mahkumdur." dedi.

Öte yandan Bahçeli, "Eğer Doğu Perinçek ve hayırcı yoldaşları ile Recep Tayyip Erdoğan arsında tercih hakkımız olsa Sayın Erdoğan'ın yanında oluruz." dedi.

"HOPLASALAR DA ZIPLASALAR DA..."

İşte o konuşmadan satır başları

"MHP her türlü engelleme ve karşı saldırılara rağmen milletine hizmet etmenin gururuyla yoluna devam etmektedir. İradesizler azgınca faaliyettedir. Milletten kaçanların karanlık emelleri faaldir. Bu çevreler hoplasalar da zıplasalar da Türk milletinin egemenlik haklarına ambargo koyamayacaklardır. Millet son karar mercidir. Millet hükmün sahibidir. Milliyetçi Hareket lobilerin, kulislerin, kaymak tabakaların partisi değil. Bizim yönümüz Hakka, yüzümüz halka dönüktür.

"48 YILDIR ŞEYTAN TAŞLADIK"

Aramıza karamsarlık sokmaya çalışan mihraklar dün olduğu gibi bugün de vardır. Bu nedenle 48 yıldır şeytan taşladık, 48 yıldır melaneti kovaladık. İçimizden devşirlenler, dışarıdan toplananlar bu kutlu çatıyı devirmek için durmadan çalıştı. Türk'e kefen biçen kokuşmuşlar devamlı kör bir arayış içinde oldular, kirli bir fırsat kolladılar. MHP düşmanlığını diri tuttular. Göremedikleri bir gerçek vardı ki, MHP Türk tarihinin canlı, coşkulu ve cesaret dolu simgesidir.

Evet kararımızın merkezinde sıklaşan tehditler hakim ve belirleyicidir. Biz başkaları gibi sorumsuz davranamayız, tarihin yanlış yerinde duramayız. Akıntının karşısında kürek çekme yerinde yön ve istikamet vermenin doğru olduğunu düşünür bunu yaparız

"BİZE İFTİRA EDENLER KİMLERLE YAN YANA OLDUKLARINI İTİRAF ETSİNLER"

Bize iftira atanlar kimlerle yan yana olduklarını itiraf etsinler. Bize utanmadan dava hatırlatması yapanlar, kendilerinin nerede, kimlerle durduklarını itiraf etmeliler. Edecek yüzleri yoksa ya önümüzden çekilecekler, ya da üzerlerine basıp geçmemizden şikayet etmeyecekler. Tozumuzda oynayanlar her zaman olduğu gibi kaybetmeye mahkumdur.

Başkaları gibi sorumsuz, günübirlik yaşayamayız. İstismara bel bağlayamayız.

NEDEN 'EVET' DİYORMUŞUZ SİZE NE!

CHP, HDP, FETÖ, PKK, DHKP-C ve eli kanlı aydınlıkçılar... MHP'ye saldırıyorlar. Neden 'evet diyormuşuz. Biz de diyoruz ki 'size ne!' Kimsenin peşine takıldığımız yoktur. Kandil ve Pensilvanya'da tepelerine bineceğimiz günler yakındır. Partimize oy verenlerin 3'te 1'i hayır, 3'te 1'i evet, 3'te 1'i kararsızmış. Televizyona çıkan yarım uzmanlar, dün karşımızda hiyanet kusanlardı.

"PERİNÇEK'E KARŞI ERDOĞAN'IN YANINDA OLURUZ"

Eğer Doğu Perinçek ve hayırcı yoldaşları ile Recep Tayyip Erdoğan arsında tercih hakkımız olsa Sayın Erdoğan'ın yanında oluruz."