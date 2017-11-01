"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Perinçek: Erdoğan Kemalist devrime teslim oldu

01 Kasım 2017, Çarşamba 16:40
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘Kemalist devrimi yıkma görevi verildiği’ görüşünü savunurken “Geldiğimiz noktada Erdoğan Kemalist devrime teslim oldu” ifadesini kullandı.

Ulusal Kanal’da konuşan Perinçek, AKP’nin Mustafa Kemal’in fikirlerini benimseyen kişilerden oy isteyeceği iddiası için şu görüşünü dile getirdi:

“Hangi güç bunları Atatürkçülük çizgisine getiriyor. Bugüne kadar karşı duranlar bugün birdenbire Atatürk’e inanmaya ve anmaya başladılar. Bugün ikinci İstiklâl Savaşı veriliyor. İkinci İstiklâl Savaşının birinci İstiklâl Savaşından güç alarak verirsiniz. Daha doğrusu Atatürk devrimcisiyim diyenlerin sevinçle karşılaması lâzım. Eğer biz Atatürk devrimlerini tamamlamak istiyorsak, Atatürkçülüğün yanına gelenlere sevinmeliyiz. Demek ki Türkiye’de seçimleri kazanmak için Atatürk bayrağına sarılmak gerekiyor. Herkes Atatürk’e göre hizasına bakıyor. Bir yerden bu Atatürk’ün Türkiye’nin önüne koyduğu programın hâlâ yürürlükte olduğunu gösterir. 50 yıldır Vatan Partisi’nin programının da doğru olduğunu gösterir. Nedir bizim programımız? Atatürk devrimlerini tamamlamak.”

Etiketler: perinçek, erdoğan
Okunma Sayısı: 2090
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • ADEM KILIÇ

    2.11.2017 10:21:03

    apo ya çiçek ver .sonra vatan partisi ol. iyi valla

  • ADEM KILIÇ

    2.11.2017 10:20:18

    eeee gözün aydın perinçek efendi

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

250. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

AB, Arakan'da etnik temizlik yapıldığını kabul etti

Kalın: Rusya, Suriye Halk Kongresi'ni erteledi, PYD davet edilmeyecek

Türk Telekom’u devredebiliriz

TBMM'de kritik hafta

Şen: Siyasette seviye o kadar düştü ki, 'racon kesme' diye bir şey var

Yargıtay: 'Edepsizsin Melih Gökçek' demek fikir özgürlüğü

Suudi Arabistan'da yolsuzluk depremi

Eğitim olmadan adalet olmaz

Global vebal

Fenerbahçe'ye son dakika şoku

Ahlak olmasa yok oluruz

'OHAL kalkmayacak ama kapsamı daraltılacak'

Bu ülkede işsiz sayısı 307'ye düştü

Lübnan Başbakanı istifa etti

İşte dünyanın en borçlu ülkeleri

18 kilo hamsi 240 liraya satıldı

Gökçek'in halefi pazartesi açıklanacak

İstanbul’da operasyon: Çok sayıda gözaltı

Önce cenazeye sonra maça gittiler

Askerleri taşıyan araç devrildi: 1 şehit

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Gerçek dindar, “kindar” olamaz
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Şeyda Sultan ZENGİN

Haydi okuma grubu kuralım!
Genel

Eğitim olmadan adalet olmaz
Ömer Faruk ÖZAYDIN

Demokrat görünümlü siyasalcılar
Mustafa Gönüllü

Bir günahın yaptığı tahribat
Faruk ÇAKIR

Milletin menfaatini düşünmek gerek
Genel

Global vebal
Cemil Said Demirdöğmez

Yeni Asya’yı okuyan pişman olmaz
Büşra Nur Erciyes

Yeni Asya’nın neferi olmak

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.