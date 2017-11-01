Perinçek: Erdoğan Kemalist devrime teslim oldu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘Kemalist devrimi yıkma görevi verildiği’ görüşünü savunurken “Geldiğimiz noktada Erdoğan Kemalist devrime teslim oldu” ifadesini kullandı.

Ulusal Kanal’da konuşan Perinçek, AKP’nin Mustafa Kemal’in fikirlerini benimseyen kişilerden oy isteyeceği iddiası için şu görüşünü dile getirdi: “Hangi güç bunları Atatürkçülük çizgisine getiriyor. Bugüne kadar karşı duranlar bugün birdenbire Atatürk’e inanmaya ve anmaya başladılar. Bugün ikinci İstiklâl Savaşı veriliyor. İkinci İstiklâl Savaşının birinci İstiklâl Savaşından güç alarak verirsiniz. Daha doğrusu Atatürk devrimcisiyim diyenlerin sevinçle karşılaması lâzım. Eğer biz Atatürk devrimlerini tamamlamak istiyorsak, Atatürkçülüğün yanına gelenlere sevinmeliyiz. Demek ki Türkiye’de seçimleri kazanmak için Atatürk bayrağına sarılmak gerekiyor. Herkes Atatürk’e göre hizasına bakıyor. Bir yerden bu Atatürk’ün Türkiye’nin önüne koyduğu programın hâlâ yürürlükte olduğunu gösterir. 50 yıldır Vatan Partisi’nin programının da doğru olduğunu gösterir. Nedir bizim programımız? Atatürk devrimlerini tamamlamak.”

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