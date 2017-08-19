PKK saldırıları Batı medyasında yer bulmuyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, PKK’nın sürekli gerçekleştirdiği terör saldırılarının Batı medyasında yer bulamadığını, çünkü örgütün Batı’nın çıkarlarını tehdit etmediğini belirterek, "Sadece geçtiğimiz hafta içerisinde bile PKK’lı teröristler 15 yaşındaki Eren Bülbül’ü ve güvenlik güçlerimizin birkaç mensubunu şehit etti. Peki neden Batılı siyasetçilerden veya medyadan şikayetler ve güçlü kınama mesajları duymadık?" sorusunu yöneltti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Daily Sabah gazetesinde "Barselona Saldırısı ve Terörle Mücadele" başlıklı bir makale kaleme aldı. Kalın, "Bu küreselleşme ve karşılıklı bağımlılık çağında hepimiz şu temel gerçeği hatırlamak zorundayız: Herkes güvende olmadan hiç kimse güvende olamaz." dedi. Hiçbir ülkenin teröre bağışıklığı olduğunu iddia edemeyeceğini belirten Kalın, "Ancak sorumsuz politikalar ve popülizm bu alanda anlamlı adımlar atılmasını engelliyor. Zira bazı ülkeler 'iyi teröristler' ve 'kötü teröristler' arasında sanal bir ayrım yapmayı sürdürüyor." ifadesini kullandı. AA

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