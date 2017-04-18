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18 NİSAN 2017 SALI - YIL: 48

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp tebrik etti

18 Nisan 2017, Salı 21:05
Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp tebrik etti. Görüşmede ikili ilişkilerin normalleşmesi ele alındı. Suriye'de ateşkesin devamı için ortak çalışmanın önemi ele alındı.

AA

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