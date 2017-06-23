Putin'den Erdoğan'a: Boruları döşüyoruz

​Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Anapa kentinde Türk Akımı doğalgaz boru hattının parçalarını birleştirme çalışmalarını takip eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çalışmaların sürdüğü gemiden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak derin sulardaki boru döşeme işlemine başlandığını söyledi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Anapa'da Türk Akımı'nın inşaatını gerçekleştiren 'Pioneering Spirit' adlı boru döşeme gemisini ziyaret eden Putin, Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde boru döşeme faaliyetlerinin başladığını ifade etti.

Görüşmede, Türk Akımı'nın inşasını öngören anlaşmanın henüz eylül ayında imzalandığını anımsatan Putin, "7 aylık bir sürenin ardından inşa çalışmaları başladı. Türk-Rus işbirliğinin seviyesi, birçok ülkeyle olan işbirliği seviyesinden çok daha yüksek. Diğer ülkelerle yapılan çalışmalarda idari onay alma süreci yıllarca devam ederken, Türkiye ile bu süreçleri birkaç ay içinde tamamlıyoruz. Elbette bu, bizzat verdiğiniz doğrudan destek sonucunda gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPA'YA GAZ SEVK ETMEYE HAZIRIZ'

Putin, Erdoğan'a Rus gazını Türkiye üzerinden Güney ve Güneydoğu Avrupa ülkelerine sevk etmeye hazır olduklarını da söyledi.

Putin, "Akkuyu Nükleer Santralinin ilk bloğunu belirlenen tarihe kadar devreye sokacağız" ifadelerini kullandı.