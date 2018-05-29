Putin ve Erdoğan YPG’yi konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Suriye’deki siyasî sürecin konuşulduğu ifade edilen görüşmede Erdoğan’ın Putin’den bu süreçte PYD/YPG’ye yer verilmemesi konusunda görüş bildirdiği öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre görüşmede iki lider Suriye’de siyasî çözümün önünün açılması için Astana mekanizmasıyla elde edilen kazanımların önemine işaret ederken, sürecin Birleşmiş Milletler (BM) çerçevesinde sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için rejimin ve muhalefetin yapıcı davranmaya özen göstermesi gerektiğini belirttiler.

Gündemlerinde yerli para da vardı

İki liderin Suriye’nin toprak bütünlüğünün önemine vurgu yaptığını belirten kaynaklar, görüşmede Erdoğan’ın Suriye ile ilgili siyasî süreçte PYD/YPG ve bunların güdümündeki gruplara yer verilmemesi gerektiğini belirttiğini bildirdi. Erdoğan ve Putin’in Suriye’nin İran ile İsrail arasında bir çatışma sahası haline dönüşmemesi gerektiğini belirttiği de kaydedildi. Kaynaklar görüşmede enerji başlığı altında Akkuyu Nükleer Santral projesinin yanısıra Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesindeki ilerlemelerin memnuniyet verici olduğunun ifade edildiğini belirtti. Ayrıca Erdoğan ve Putin görüşmede giderek daha da gelişen ikili ekonomik ilişkilerde yerli paraların kullanımının önemine de işaret etti.