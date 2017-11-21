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21 KASIM 2017 SALI - YIL: 48

Rahatsız olsanız da olmasanız da nükleer enerjiyi yapacağız

21 Kasım 2017, Salı 16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nükleer de birilerini rahatsız ediyor. Rahatsız olsanız da olmasanız da biz nükleer enerjiyi de yapacağız" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Elektrik Santralleri Toplu Açılış Töreni"nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Türkiye son 15 senedir yılda ortalama yüzde 5,7 oranında büyüme kaydetti. Bu da ülkemizin enerji talebini hızlı bir şekilde artırmıştır. İçeriden akıl veren var dışarıdan akıl veren var. Son yılların yükselen ekonomileri olan Çin ve Hindistan bu başarılarını önemli oranda elektrik üretiminde kömür kullanmaya borçludurlar. Polonya yüzde 84 Almanya yüzde 42 Danimarka yüzde 34 oranında elektrik ihtiyacını kömürden karşılıyor. Ülkemizde sayıları az fakat sesleri çok çıkan belli kesimlerin enerji hamlelerimizi baltalamak için özel çaba harcadıklarını görüyoruz. Boşuna çaba harcamayın, bu kervan gidiyor, böyle de gidecek.

''YERLİ KÖMÜR REZERVİMİZİ HAYATA GEÇİRDİĞİMİZ ANCA CARİ AÇIĞIMIZI DA AZALTIRIZ''

Kendi yerli kömür rezervimizi hayata geçirdiğimiz anda cari açığımızı da ciddi oranda azaltırız. Bir dönem HES'lerin bölücü terör örgütü ile mücadele için inşa edildiği yalanın ortaya attılar. Eğer hidroelektrik santraller bölücü terör örgütlerinin saldırılarında önem teşkil ediyorsa demek ki biz doğru yoldayız.

''RAHATSIZ OLSANIZ DA OLMASANIZ DA BİZ NÜKLEER ENERJİYİ DE YAPACAĞIZ''

Şu anda enerji dendiği zaman onun altyapısını oluşturan ne varsa Türkiye artık bunları kullanır hale geldi. Şimdi nükleere giriyoruz nükleer de birilerini rahatsız ediyor. Rahatsız olsanız da olmasanız da biz nükleer enerjiyi de yapacağız.

Türk solunun tarlası sözüm ona karşı oldukları emperyalistler tarafından çok önceden sürülmüştür. Kahrolsun dedikleri tüm güçlerin bilerek ya da bilmeyerek taşeronluğunu yapmışlardır. Dün darbecilere, vesayetçilere gönüllü hizmetkarlık edenler, bugün de Türkiye'nin enerji yatırımlarını baltalamak isteyenlere piyonluk yapıyor. Milli enerji ve maden politikası, Türkiye'nin gelecek yıllardaki hedeflerine ulaşmasında önemli bir itici güç olacaktır."

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