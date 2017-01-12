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12 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

''Rahatsızlığı ileri aşamadaysa tutuksuz yargılanması sağlanmalı''

12 Ocak 2017, Perşembe 13:25
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa değişikliği teklifinin gerilim içinde görüşüldüğünü belirterek, "Genel Kurul'daki gerilim devam ederse bu durum referandum döneminde Türkiye geneline yansıyabilir. Bu gerilim orada devam ederse ne olur? Bunu iyi düşünmek lazım. Bu gerilim aşağı çekilmeli" diye konuştu. Bahçeli, teklifin Meclis'ten geçmemesi ihtimalinin sorulması üzerine "Böyle bir durum olursa Meclis çalışamaz hale geldiği için çalışabileceği bir zemin aranır, millet iradesine gidilir" diye konuştu.

Anayasa değişiklik teklifinin birinci tur görüşmelerine katılmak için Meclis'te bulunan MHP lideri Bahçeli, dün gece kuliste gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Anayasa görüşmelerinin gerilim içinde sürdüğünü kaydeden Bahçeli, "İçtüzük çerçevesinde oy kullanılmasının siyasi kültür haline getirilmesi gerekir. Genel Kuruldaki gerilim devam ederse bu durum referandum döneminde Türkiye geneline yansıyabilir. Bu gerilim orada devam ederse ne olur? Bunu iyi düşünmek lazım. Bu gerilim aşağı çekilmeli. Aşağılayıcı cümlelerden sakınmak lazım. Yaşanan kavgayı dikkatli bir şekilde takip ettim. İleride daha önemli maddeler var. Bu maddeler geçerken daha dikkatli olmak lazım. Sakıncalı durumlar ortaya çıkabilir. İktidar da muhalefet de samimi olmalı. Anlaşılan süreç böyle devam edecek. Kabul ve ret sayıları belli bir istikrara kavuştu. Kimin fire verip vermediği değil, oyun rengi açısından bakmak lazım. Bizim sayımız 39. Ret vereceğini açıklayan 5-6 kişiyi düşünce geriye 33 kalıyor. Anayasa değişikliğini Meclise sunan iki partide önemli bir kayıp yok. Buradaki sayılara da bakılınca fireyi mercekle aramak lazım. Burada fire aranmamalı. Referanduma gidilecek bir 330-340 arasında ilerliyor. Anayasa değişikliğinin Mecliste, referandum yolu açık bir şekilde kabul edileceği görülüyor. Ani iniş çıkışlar beklemiyorum; iniş olmaz, artış olur" diye konuştu.

"TEKLİF GEÇMEZSE MİLLET İRADESİNE GİDİLİR"

Anayasa değişiklik teklifinin Meclis'ten geçememe ihtimalinin sorulması üzerine Bahçeli, "Öyle bir durum yaşanırsa çok farklı bir sorun ortaya çıkar. Böyle bir durum olursa Meclis çalışamaz hale geldiği için çalışabileceği bir zemin aranır, millet iradesine gidilir" dedi. 

"AHMET TÜRK'ÜN RAHATSIZLIĞI İLERİ AŞAMADAYSA TUTUKSUZ YARGILANMASI SAĞLANMALI"

Geçtiğimiz gün Meclis'te HDP'li Sırrı Süreyya Önder ile bir süre sohbet ettiği anımsatılan MHP lideri Bahçeli, şu açıklamalarda bulundu:

"Sırrı Süreyya Önder cezaevinde bulunan Ahmet Türk'ün sağlık sorununu anlattı. Meclise geldiğimiz zaman elimizi sıkan bir şahıs Ahmet Türk. 74 yaşındaki Ahmet Türk'ün rahatsızlığı ileri aşamadaysa tedavisine fırsat verecek şekilde tutuksuz yargılanması sağlanmalı"

DHA

Etiketler: devlet bahçeli, ahmet türk
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  • suat

    12.01.2017 16:19:45

    lütfedersiniz yüzbinler içerde gıkı çıkmayanlar sanki ihsanda bulunuyormuş iyilik yapıyormuş havalarında.Kaç tane yetmişin üzerinde insan var biliyor musun bahçeli?Toprağın birde altı var.

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