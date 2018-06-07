"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Ramazan’da adalete susadık

07 Haziran 2018, Perşembe 22:37
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ramazan ayındayız adalete susamış aydayız. Biz sandığa giderken elimizi vicdanımıza koyarak adaletli sandığa gitmeliyiz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir otelde sanayici, iş adamları ve partililerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, yeni bir anlayışla Türkiye’nin sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirterek, “Ramazan ayındayız, güzel bir aydayız, rahmetin bol olduğu, sevgi, hoşgörünün egemen olduğu bir aydayız. Birbirimizi daha sevmeye ve dinlemeye ihtiyacımız var. Bu topraklarda her birimizin ailesi ağır bedeller ödedi. Amacımız hep birlikte barış içersinde yaşamak, huzur içinde yaşamak. Kavgadan, gerginlikten bu ülke bıktı. Yeni bir anlayışla yola çıkmak ve Türkiye’nin sorunlarını çözmek zorundayız. Sorunumuz var mı? var. Aklımızla sorunlarımızı çözmeye çalışırız. Aklın değil de önyargının olduğu toplumlarda sorunlar katmerleşir” dedi.

Dayısı olan dışarıda olacak, gariban içerde

Dünyanın adalet üzerine inşa edildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Bir tipik örneğini söyleyeyim size. 33 asker 7 kez ömür boyu müebbet hapse mahkûm edildi 15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları için. Komutanın verdiği talimata herkes uyar. Askerlikte komutanın verdiği talimat tartışılmaz. Hakkınız da yetkiniz de yoktur. Tartışırsanız suç işlemiş olursunuz. Erlere nasıl 7 kez müebbet vereceksiniz, komutana bir şey olmayacak. Talimatı verene bir şey olmayacak. Bunu vicdan ahlâk kabul eder mi? Dayısı olan dışarıda olacak gariban içerde olacak. Bank Asya’nın önünden geçeni içeri atacaksınız, Bank Asya’nın kuruluşuna izin verene bir şey yapmayacaksınız. Bu adalet değildir. Dünya adalet üzerine inşa edilmiştir. Adaletin olmadığı yerde devlet olmaz. Böyle bakmamız lâzım. Can ve mal güvenliğimizi adalet ve hukuk sağlayacak.”

Elinizi vicdanınıza koyun ve öyle oy kullanın

Kılıçdaroğlu sandığa giderken elini vicdanlarına koyup insanların sandığa gitmeleri gerektiğini belirterek, şöyle konuştu: “Ramazan ayındayız adalete susamış aydayız. Biz sandığa giderken elimizi vicdana koyarak adaletli sandığa gitmeliyiz. Düşünün bir üniversite hocasını düşünün İbrahim Kaboğlu hayatı boyunca eline silah almamış. Elinde tuttuğu şey kalem. Kanun hükmündeki kararname ile kapının önüne konuyor. İş bulamasın diyorlar sivil ölüme mahkum ediyorlar. Ramazan ayındayız. Mübarek ay. Sevgili Peygamberimizin ‘Alimin ölümü alemin ölümü gibidir’. Bir alimin ölümünü bir kainatın ölümüne bağlıyor. Biz o alimi bir kararname ile kapının önüne koyuyoruz. Bilgi insanları, bilim insanları toplumun gelişmesine en büyük katkıyı veren insanlardır. Hayatı bizden daha farklı eleştirirler. Onlar benim gibi düşünmek zorunda değiller. Bizde onun gibi düşünemeyebiliriz. Bilgi ve bilim insanına saygı göstermek insan olmamızın bir gereğidir. Siz bilim insanları hapse atar tutuklarsanız, açlığa mahkum ederseniz demokrasiden, huzurdan, inançtan söz edemezsiniz.”

 

DHA

Etiketler: kılıçdaroğlu, seçim
Okunma Sayısı: 298
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Faiz arttırmak çözüm mü?

    Emekli dertli, emekliye pay yok; emekli sıkıntı çekiyor...

    Krize girdiğimiz kesinleşti

    Yargıtay’dan emsal karar

    Öğretmeni yok sayan, sandıkta yok sayılır

    Ramazan’da adalete susadık

    'Çoğunluk alınmazsa seçimler tekrarlanır' iddiası

    Yunanistan'ın 8 darbeci askeri tahliye kararına ilişkin NATO'dan açıklama

    Konuşma sıraları belli oldu

    Yeni kara oluşumu gözlemlendi; bazı bölgeler tamamen yok oldu!

    Fransa'da okullarda cep telefonu yasağı tasarısı ile ilgili karar

    Meral Akşener: Sayın Erdoğan'a soruyorum...

    Türkiye’ye neler oluyor?

    İsrail askerleri 7 Filistinliyi yaraladı

    Uygur İslâm aliminin "siyasi eğitim merkezi"nde öldüğü iddiası

    'Man Adası iddiaları'na ilişkin tazminat davasında karar

    İnce: Saraydaki kültürü, kafayı yıkacağım

    Merkez Bankası yine faiz artırdı

    Yeni Asya Gazetesi'nde Kadir Gecesi Programı düzenlenecek

    Milletvekili adayı Dökmeciler: Devletin bekâsı hükümetin bekâsı ile bir tutuluyor

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    Genel

    Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz Artı Tv’ye konuştu: Ne yapsalar yetmiyor
    Genel

    Balkonda başka, içerde başka konuşuyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    24 Haziran’da ne olmalı?
    Genel

    Millet artık T A M A M diyecek
    Risale-i Nur'dan

    “Kadir Gecesi’ni hususan son 10 günde arayınız”
    Ali FERŞADOĞLU

    Allah kimi sever, kimden yanadır?
    Caner KUTLU

    Demokrasi, fıtrat ve şeriata uygundur
    Ahmet BATTAL

    Kışla ve siyaset yaklaşımları
    H. Muharrem OKUR

    Son gelen mektuplardan

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.