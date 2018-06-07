Ramazan’da adalete susadık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ramazan ayındayız adalete susamış aydayız. Biz sandığa giderken elimizi vicdanımıza koyarak adaletli sandığa gitmeliyiz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir otelde sanayici, iş adamları ve partililerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, yeni bir anlayışla Türkiye’nin sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirterek, “Ramazan ayındayız, güzel bir aydayız, rahmetin bol olduğu, sevgi, hoşgörünün egemen olduğu bir aydayız. Birbirimizi daha sevmeye ve dinlemeye ihtiyacımız var. Bu topraklarda her birimizin ailesi ağır bedeller ödedi. Amacımız hep birlikte barış içersinde yaşamak, huzur içinde yaşamak. Kavgadan, gerginlikten bu ülke bıktı. Yeni bir anlayışla yola çıkmak ve Türkiye’nin sorunlarını çözmek zorundayız. Sorunumuz var mı? var. Aklımızla sorunlarımızı çözmeye çalışırız. Aklın değil de önyargının olduğu toplumlarda sorunlar katmerleşir” dedi.

Dayısı olan dışarıda olacak, gariban içerde

Dünyanın adalet üzerine inşa edildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Bir tipik örneğini söyleyeyim size. 33 asker 7 kez ömür boyu müebbet hapse mahkûm edildi 15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları için. Komutanın verdiği talimata herkes uyar. Askerlikte komutanın verdiği talimat tartışılmaz. Hakkınız da yetkiniz de yoktur. Tartışırsanız suç işlemiş olursunuz. Erlere nasıl 7 kez müebbet vereceksiniz, komutana bir şey olmayacak. Talimatı verene bir şey olmayacak. Bunu vicdan ahlâk kabul eder mi? Dayısı olan dışarıda olacak gariban içerde olacak. Bank Asya’nın önünden geçeni içeri atacaksınız, Bank Asya’nın kuruluşuna izin verene bir şey yapmayacaksınız. Bu adalet değildir. Dünya adalet üzerine inşa edilmiştir. Adaletin olmadığı yerde devlet olmaz. Böyle bakmamız lâzım. Can ve mal güvenliğimizi adalet ve hukuk sağlayacak.”

Elinizi vicdanınıza koyun ve öyle oy kullanın

Kılıçdaroğlu sandığa giderken elini vicdanlarına koyup insanların sandığa gitmeleri gerektiğini belirterek, şöyle konuştu: “Ramazan ayındayız adalete susamış aydayız. Biz sandığa giderken elimizi vicdana koyarak adaletli sandığa gitmeliyiz. Düşünün bir üniversite hocasını düşünün İbrahim Kaboğlu hayatı boyunca eline silah almamış. Elinde tuttuğu şey kalem. Kanun hükmündeki kararname ile kapının önüne konuyor. İş bulamasın diyorlar sivil ölüme mahkum ediyorlar. Ramazan ayındayız. Mübarek ay. Sevgili Peygamberimizin ‘Alimin ölümü alemin ölümü gibidir’. Bir alimin ölümünü bir kainatın ölümüne bağlıyor. Biz o alimi bir kararname ile kapının önüne koyuyoruz. Bilgi insanları, bilim insanları toplumun gelişmesine en büyük katkıyı veren insanlardır. Hayatı bizden daha farklı eleştirirler. Onlar benim gibi düşünmek zorunda değiller. Bizde onun gibi düşünemeyebiliriz. Bilgi ve bilim insanına saygı göstermek insan olmamızın bir gereğidir. Siz bilim insanları hapse atar tutuklarsanız, açlığa mahkum ederseniz demokrasiden, huzurdan, inançtan söz edemezsiniz.”