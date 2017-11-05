Ravza Kavakçı Kan: İnsanların inanç ve etnik kimlikten dolayı ötekileştirildiği Türkiye geride kaldı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, "İnsanların inancından ve etnik kimliğinden dolayı ötekileştirildiği, saçma sapan yasakların olduğu, yabancı devlet başkanlarının karşısında süklüm püklüm oturan başbakanların olduğu Türkiye geride kaldı" dedi.

AKP Patnos İlçe Teşkilatının 6. Olağan Kongresi'ne katılmak üzere ilçeye gelen Kan yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarından önceki uygulamaları eleştirdi. "2 Mayıs 1999'u iyi hatırlayın. Milletvekilliği yeminini etmek için Meclis kürsüsüne gelen Merve Kavakcı'ya inancı gereği taktığı başörtüsünden dolayı, 'Lütfen bu kadına haddini bildirin.' sözleriyle linç girişiminde bulunulmuştu." diyen Kan, şunları kaydetti: "Aslında bu çirkin sözlerle bir milletvekilinin şahsında hepimize iyi bir had bildirilmişti. Bu olaydan tam 16 sene 21 gün sonra başörtülü milletvekillerimiz de diğer milletvekilleriyle Meclis Genel Kurulunda yerlerini aldılar. Bu, benim çocukluğumda hayal bile edemeyeceğim bir şeydi. Bu değişiklik sadece benim için değildi. Bizi biz yapan, Türkiye'yi daha güçlü yapan, farklı değerlerden, kimliklerden ve kültürlerden kardeşlerimiz için de bu reform çok önemliydi."

Kan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok şükür, uluslararası kamuoyunda kabul gören bir dünya liderine sahibiz. İnsanların inancından ve etnik kimliğinden dolayı ötekileştirildiği, saçma sapan yasakların olduğu, yabancı devlet başkanlarının karşısında süklüm püklüm oturan başbakanların olduğu Türkiye geride kaldı. Artık, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyadaki tüm mazlumların sesi olan, uluslararası sistemde sözü dinlenen ve hesaba katılmak mecburiyetinde olunan bir Türkiye var."

