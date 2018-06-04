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4 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Recep Akdağ: Saadet Partisi'ne verilen her oy, CHP'ye verilmiş oydur

04 Haziran 2018, Pazartesi 08:30
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Arnavutköy'de Erzurum Çat ilçesi Soğukpınar Köyü Miroğlu Aile Derneği'ni ziyaret etti. Dernek üyeleriyle sohbet eden Akdağ, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi.

"Etrafımızda kafası karışanlar var"

Seçmenlerden az sayıda da olsa kafası karışanların olduğunu aktaran Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Etrafımızda kafası karışanlar var. Sayıları çok değil. 100 kişiden 5-7 kişidir. Karar da veremiyorlar. Şimdi ne işi vardı da Saadet Partisi'nin yöneticileri gittiler Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuyruğuna takıldılar. Bugün Saadet Partisi'ne verilen her oy, Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilmiş oydur. Üç tane milletvekili götüreceksin diye oraya ne olacak yani? Gitti millet meclisinde kuruldun koltuğa ama verdiğin oyların hepsi gitti Cumhuriyet Halk Partisi'ne yazıldı. Değer mi? Günah değil mi? Onun için bu tarafa oy verebilecek ya da vermeyi düşünen ailelere, kardeşlerimize mutlaka bu dönemde ulaşmalısınız. Zihni karışmış olanlar varsa onların da mutlaka zihinlerine açıklık getireceğiz."

AA

Etiketler: recep akdağ, seçim
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  • Toygar

    4.6.2018 11:55:27

    AKP ye verdiğimiz her oy MHP ye geçmiyor mu?

Risale-i Nur Külliyatı

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