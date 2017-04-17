Referandum şüpheleri araştırılmalı, yapısal reformlara başlanmalı

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'nin (KAGİDER) referandum sonucuna ilişkin açıklamasında, "Şimdi istikrara odaklanma zamanı. Ekonomi ve siyasette Türkiye'yi geleceğe taşıyacak yapısal reform sürecinin başlatılarak tamamlanması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

KAGİDER'den yapılan açıklamada, seçmenin yüzde 85 gibi yüksek bir oranda katılım gösterdiği Anayasa değişikliği referandumunun en önemli sonuçlarından birinin halkın demokrasiye sahip çıktığını ortaya koyması olduğu kaydedildi.

Diğer taraftan referandum sonuçları üzerinde en ufak bir şaibenin bile kalmaması ve ilgili kurumların bu konuda sorumluluklarını yerine getirmelerinin ülkede demokrasinin geleceği açısından büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, "Alınan sonucun ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Şimdi istikrara odaklanma zamanıdır. Toplumun yüzde 100'ünü kucaklayarak toplumsal uzlaşmanın sağlanması, ekonomi ve siyasette Türkiye'yi geleceğe taşıyacak ve dünyada hak ettiği konuma ulaşmasını sağlayacak yapısal reform sürecinin başlatılarak tamamlanması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, "Kadın girişimciliğinin ve kadının ekonomik ve sosyal konumunun güçlenmesi için çalışan KAGİDER'in Türkiye'nin yararına olacağına ve ülkemizde kadının ekonomik sosyal ve politik güçlenmesini sağlayacağına inandığımız bütün reform çalışmalarına elimizden gelen tüm desteği vereceğimizi kamuoyu önünde açıklamayı görev ve sorumluluğumuz olarak kabul ediyoruz." görüşleri paylaşıldı.