"Referandumdan 'Evet' çıkarsa terörün sesi kesilir" açıklamasına tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un "Referandumdan 'Evet' çıkarsa terörün sesi kesilir" açıklamasıyla ilgili "Bu, 'Şu anda terörü biz destekliyoruz'un itirafıdır. Eğer gerçekten olay böyleyse bugünkü terörün kaynağı bu hükümettir. Numan Kurtulmuş gibi birisinin kalkıp, bu itirafı 80 milyonun önünde yapmış olması son derece hazindir, son derece utanç vericidir" dedi.

KURTULMUŞ'UN 'REFERANDUM' AÇIKLAMASINA TEPKİ: BU İTİRAFI 80 MİLYONUN ÖNÜNDE YAPMASI UTANÇ VERİCİ Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un "Referandumdan 'Evet' çıkarsa terörün sesi kesilir" açıklaması hakkında görüşü de sorulan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kurtulmuş'un açıklamasının talihsiz bir itiraf olduğunu savunarak, şunları söyledi: "Bu, 'Şu anda terörü biz destekliyoruz’un itirafıdır. Yani sürekli terörü besliyoruz, terör örgütlerine göz yumuyoruz. İnsanlar ölüyor, insanlar katlediliyor. Eğer bizi seçerseniz, başkanlık rejimini, tek adam rejimini getirirseniz terör bitecek' anlamına geliyor. Bu itiraftır. Bu çok talihsiz bir itiraftır. Eğer gerçekten olay böyleyse bugünkü terörün kaynağı bu hükümettir. Bunu da Hükümet Sözcüsü, açıkça itiraf etmiştir. Çok üzgünüm. Böyle bir lafı asla duymak istemezdim. Numan Kurtulmuş gibi birisinin kalkıp, bu itirafı 80 milyonun önünde yapmış olması son derece hazindir, son derece utanç vericidir" DHA

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