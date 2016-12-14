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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Rusya, Türkiye ve İran'dan Halep zirvesi

14 Aralık 2016, Çarşamba 21:52
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Halep'te yaşananlar için Moskova'da Rusya ve İran'la birlikte Moskova'da görüşüleceğini açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin Halep kentinde devam eden sivillere yönelik saldırılar hakkında, "Ülke genelinde ateşkesin sağlanması ve siyasi çözüm konusunda müzakerelerin başlaması için bir taraftan gayret sarfediyoruz. Önümüzdeki süreçte bu çabalarımız devam edecek. Bu anlamda, bu ayın sonunda 27 Aralık'ta Moskova'da Türkiye, Rusya, İran üçlü toplantısını gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlıktan çıkarma dahil her türlü tedbiri alacağız"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yurt dışında bizim vatandaşımız olup da PKK'ya oralarda aktif destek verenlerle ilgili vatandaşlıktan çıkarma dahil her türlü tedbiri alacağız. Tek tek bunları da takip ediyoruz." dedi.

"El Bab'tan sonra Münbiç"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Operasyon devam ediyor. Peki El Bab'tan sonra ne olacak? El Bab'tan sonra Münbiç'e doğru yönelinecek. PKK Telafer'e yönelik herhangi bir tehdit oluşturursa hiç tereddüt etmeden PKK'yı orada da vururuz, vuracağız da. Orada yaşayan kardeşlerimize yönelik tehditler konusunda her türlü planımız, hazırlığımız elbette var, olmalıdır." şeklinde konuştu.

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