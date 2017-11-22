S-400'lerin teslimatı için tarih verdi

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TBMM'de yaptığı konuşmada S-400'lerin ilk teslimatının 2019'da gerçekleşeceğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli "Rusya ile S-400 sistemleri tedariki için sözleşme imzalandı. Biri opsiyon olmak üzere 2 S-400 sistemi sözleşme kapsamında tedarik edilecek. İlk S-400 sisteminin teslimatının 2019'da gerçekleştirilmesi planlanıyor" dedi.

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