"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 ŞUBAT 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Saadet Partisi kararsız: Prensipte karşı değiliz ama..

01 Şubat 2017, Çarşamba 15:04
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin, prensipte başkanlık sistemine karşı olmadıklarını ancak kuvvetler ayrılığının sağlanmadığı takdirde sistemin otoriter bir yapıya dönüşebileceğini düşündüklerini belirtti.

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, hiçbir zaman şahsi ya da partizan bir düşünceyle fikirlerini beyan etmediklerini söyledi.

Karamollaoğlu, anayasa değişikliğine ilişkin düşüncelerinin çarpıtıldığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Biz çok net olduk. Hiçbir zaman şahsi veya partizan bir düşünce altında fikirlerimizi söylemedik. Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama kuvvetler ayrımı kamil manada gerçekleşmezse bu otoriter bir rejime döner, o da bu ülkeye fayda sağlamaz. İktidarın da bugün en büyük problemi istişareyi kısır tutmasıdır. İktidarda bulunanlar etraflarında sadece kendilerini teyit eden kişileri barındırır, itiraz eden, yanlışlığı söyleyen, ikaz eden kimseyi bırakmazlarsa o yaklaşımdan Türkiye'ye fayda gelmez."

OHAL sürecinde seçime gidilmesinin bazı siyasi hareketleri kısıtlayacağını öne süren Karamollaoğlu, belirli bir süre için OHAL'in kaldırmasının doğru olacağını bildirdi. 

AA

Etiketler: sp, referandum, başkanlık
Okunma Sayısı: 330
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Siyasi istişareler yeniden başladı: Bakan Avcı, İsrail'i ziyaret edecek

    Endişe veren plan ortaya çıktı!

    ESK'dan soru işaretlerini gideren açıklama: ''Kesinlikle mümkün değildir''

    EXPO 2021'in yapılacağı şehir açıklandı

    Eski danışmadan 7 Haziran hatırlatması

    AK Parti'nin de bir iktidar ömrü vardır

    Cerrahpaşa'da rehine krizi

    Bin polisle uyuşturucu operasyonu

    İhracat rakamları açıklandı

    Zırhlı arabaların alıcı adresi: Kobani

    Hava Harp Okulu öğrencilerine tahliye

    Eto’o’dan ‘namazlı’ paylaşım

    İsrail, Batı Şeria'da 3 bin yeni konutun inşasını onayladı

    Trump'ın vize kararına hükümetten ilk tepki

    24 saat geçişler başladı

    Özgürlüklerin en çok gerilediği ülke olduk

    Saffet Sancaklı'nın eşi vefat etti

    MGK toplantısı sonrası açıklama geldi

    En çok terörü konuştuk

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Sonunda pişman olacaklar
    Genel

    MGK toplantısı sonrası açıklama geldi
    Cevher İLHAN

    Referandum sürecinde “taraflılık”
    Raşit YÜCEL

    Zübeyir Gündüzalp’in hassasiyeti
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bininci kez Ayasofya
    Risale-i Nur'dan

    Hâkim, şahıs değil, efkâr-ı âmme olmalı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AB’ye direniş reformlarla aşılır
    Orhan GÜLER

    Yeni Asya yazarlarından altı çizili satırlar
    Mücahit ÇAKIR

    Trump’ın “Müslüman yasağı” Müslümanlara yarar
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Gönenli Hoca ve Bediüzzaman Hazretleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.