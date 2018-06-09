Saadet Partisi stantlarına yine saldırı

24 Haziran seçimlerine günler kala Saadet Partisi’ne saldırılar da artmaya başladı.

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde Ihlamurkuyu mevkiinde kimliği belirsiz 5 kişilik grup iftar vaktinde Saadet Partisi’nin seçim standına saldırdı. Balıkesir’de ise seçim çalışmaları yapan Saadet Partililerin araçlarının lastikleri kesildi. Saadet Partisi Balıkesir Milletvekili adayı Mustafa Yılmaz sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak, “Balıkesir’de seçim aracımızın lastikleri bıçaklanarak patlatıldı. Bu arabalar hazine yardımları ile değil, alın teriyle yapıldı. Yazıklar olsun” dedi. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili adayı Abdullah Sevim ise, “Seçim sürecinin başından beri Saadet Partimizin stantlarına yönelik saldırılar, kaldırma girişimleri maalesef devam ediyor. Bu durum kabul edilemez ancak buna rağmen biz sabredeceğiz. Sadece gülümseyeceğiz. Seçimler bitecek ve hepimiz yüzyüze bakacağız. Kimse bunu unutmasın!” diye yazdı.