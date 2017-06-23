Saadet Partisinden "bayramda tüm köprüler ücretsiz olsun" talebi

Saadet Partisi, bayram süresince 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve otoban geçişleri gibi Yavuz Sultan Selim, Osmangazi köprüleri ile Avrasya Tüneli'nin de ücretsiz olmasını istedi.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Aydın, yazılı açıklamasında, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri ile Avrasya Tüneli’nin bayram süresince ücretsiz geçiş uygulamasının dışında tutulmaması gerektiğini kaydetti. Milletin imkanlarıyla yapılan yatırımlarda millete ayrımcılık yapılamayacağını dile getiren Aydın, şunları kaydetti: "Birinden ücretsiz geçebilirsin ama diğerinden geçemezsin denilemez. Ayrıca temel kuraldır. Bir şeyin sayısı arttıkça fiyatının ucuzlaması lazım ama İstanbul’da köprü sayısı artıkça fiyatı pahalılaşıyor. Şu anda dünyanın en pahalı geçiş ücretine sahip ülkeleri arasında ilk sıralardayız. Kamu yatırımı demek vatandaşa en iyi hizmeti mümkünse ücretsiz, değilse bile en ucuza sunmak demektir. Milletimiz de bunu bekliyor. Yetkililerin Avrasya Tünel, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprü geçişlerini bayram süresince ücretsiz yapmalarını umut ediyoruz." AA

Okunma Sayısı: 104

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.