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21 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

''Sadece Münbiç ve sadece YPG'nin Münbiç'ten çekilmesi yetmez"

21 Mart 2018, Çarşamba 15:05
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Münbiç'ten sonra sıra diğer şehirlere gelecektir. Sadece Münbiç ve sadece YPG'nin Münbiç'ten çekilmesi yetmez." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lesoto Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Lesego Makgothi ile Dışişleri Resmi Konutu'nda düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

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Türkiye ve Lesoto'nun dışişleri bakanları düzeyinde ilk kez bir araya geldiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afrika açılımı politikasının Afrika ile ortaklık politikasına dönüştüğünü belirtti. Türkiye'nin, Afrika Birliğinin önemli stratejik ortaklarından biri olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Afrika'da etkinliğimiz ve görünürlüğümüz her geçen gün artıyor. Büyükelçilik sayımız 41'e çıktı. Önümüzdeki süreçte Lesoto'ya da büyükelçilik açmak için Bakanlar Kurulu kararımız çıktı. Afrika'da inşallah bu sayıyı 50'ye çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

"Anlaşma değil, anlayış"

Bakan Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye'nin PYD/YPG'nin Fırat'ın doğusuna çekilmesine ilişkin bir anlaşmaya varıp varmadığına ilişkin, "Öncelikle şu 'anlaşmaya vardık' sözünü bir netliğe kavuşturmamız gerekiyor. Bunları defalarca gerek sohbetlerimizde gerekse açıklamalarımızda vurguladık. 'Bir anlayışa vardık' diyoruz. Bu anlayış da, Suriye'nin, özellikle Münbiç ve Fırat'ın doğusunun istikrara kavuşturulması. Bunu kimle yapacağız, ABD ile. Bunu Tillerson'ın Ankara ziyaretinde de söyledik. Bir anlaşmaya vardık demedik. 'Anlayışa vardık.' O gün basın toplantısında da 'anlaşma' dedim, sonra 'anlayış' diye düzelttim." diye konuştu.

Çavuşoğlu, "ABD ile, üç tane çalışma grubu, komisyon kurulması konusunda da mutabakata vardık. Bu çalışma gruplarının amacı belli. Bir tanesinin amacı, Münbiç'ten başlayarak Suriye'nin belli bir bölümünü istikrara kavuşturmak. Bu nasıl olacak? Burada bir çerçeve var, yine anlayış var. Öncelikle buralardan YPG çekilecek. Münbiç'ten örneğin, çekilecek. Buraları kim yönetecek, buraların güvenliğini kim sağlayacak bu konularda birlikte çalışacağız." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığında görev değişimi olmasaydı 19 Mart'ta ABD'ye gitmiş olacağını hatırlatan Çavuşoğlu, "O zaman bu yol haritası konusunda son noktayı koymuş olsaydık anlaşma sağlanmış olacaktı. Burada arkadaşlarımız çalışmalarını yaptılar. Ama son noktayı bizlerin koyması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın'ın ABD'yi ziyaret edeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu süreçte netice itibarıyla en son noktada bu çalışma grubunun yol haritasını biz eğer bir mutabakata bağlarsak o zaman 'anlaştık' diyebiliriz. Şimdi bir 'anlayış' var. Amerikalıların da teklifi var. Sadece Münbiç yeterli mi? Hayır. Münbiç'ten önce YPG çıkacak ve burayı istikrara kavuşturacağız. Münbiçli insanlar burayı yönetecekler ve buranın güvenliğini onlar sağlayacaklar. Biz onlara yardım edeceğiz. Münbiç modelini diğer yerlerde de, şu anda YPG'nin kontrol ettiği her yerde uygulayacağız."

Türkiye'nin sınırlarının ötesinde terör örgütlerini görmek istemediğini, bölgenin istikrara kavuşabilmesi için YPG'nin bölgede olmamasının elzem olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Kürtlerin yaşadığı şehirlerden Kürt kardeşlerimiz ayrılsın demiyoruz. Buralarda YPG olmayacak diyoruz. Bu süreçte Münbiç'ten sonra da sıra diğer şehirlere gelecektir. Sadece Münbiç ya da sadece YPG'nin Münbiç'ten çekilmesi yetmez. Bu çalışmalar Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğü bakımından da önemli çalışmalar olacak." dedi.

AA

Etiketler: çavuşoğlu, abd, türkiye
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