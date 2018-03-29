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29 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

''Sağlık Bakanı olarak böyle bir endişeniz var mı?"

29 Mart 2018, Perşembe 18:26
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, CNN Türk canlı yayınında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Yayımlanan RTÜK Yönetmeliği'nde çocuk programları ve çocuk kanallarında bazı gıdalara yönelik uygulanacak reklam yasağının anımsatılarak, Sağlık Bakanlığınca bu gıdaların yer alacağı kırmızı, turuncu ve yeşil listelerin hazırlanıp hazırlanmadığının sorulması üzerine Demircan, listelerin tamamlandığını bildirdi. Demircan, "Listeler hazırlandı ve RTÜK'e gönderildi. RTÜK bu uygulamaları takip edecek." yanıtını verdi.

Demircan, listede yer alan diğer gıdalara ilişkin ise şu bilgileri verdi:

"Turuncu bant denilen gıdalar kapsamında ise bunlar belli kurallara uydukları zaman reklamları yayımlanabilecek. Bunlar da tuzlu ve baharatlı atıştırmalıklar, sütlü içecekler, diğer içecekler, kahvaltılık gevrekler, yoğurtlar, süt, krema ve diğer benzer besinler, peynir, tüketime kolay hazırlanan gıdalar, tereyağı, katı yağlar, sıvı yağlar, ekmek ve ekmek ürünleri belli kurallar içerisinde uyması halinde reklamları yapabilecekler. Yeşil kısımda ise taze, dondurulmuş et, tavuk, balık, taze ya da dondurulmuş sebze, meyve ve bakliyat, süt, yoğurt, ayran, peynir gibi yiyecekler."

''Sağlık Bakanı olarak böyle bir endişeniz var mı?" 

Nişasta bazlı şekerlerin (NBŞ) gıdalarda kullanılmasına yönelik olarak da Demircan, toplumdan gelen talepler ve bilimsel öneriler doğrultusunda çalışmalar yapıldığını aktardı.

Demircan, "Biz, nişasta bazlı şekerler konusunda toplumu uyarmaya başlamıştık. Toplumdan ve siyasal iradeden gerekli yansıma geldi ve kota düşürüldü. Diğer şekerler de sağlık için sıkıntı oluşturuyor. Dolayısıyla biz toplumun bilinç düzeyi yükseldikçe talebin artacağını biliyoruz. Toplumun talepleri ve bilimin gerekleri yerine getirilecek." diye konuştu.

"Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin gündeme gelmesiyle birlikte şeker pancarı yerine NBŞ firmalarının öne çıkacağı yönünde eleştiriler var. Bunlara katılıyor musunuz, Sağlık Bakanı olarak böyle bir endişeniz var mı?" şeklindeki soru üzerine de Demircan, "Niye olsun? Öyle bir endişeyi ortaya çıkaracak öyle bir uygulama yok. Tersine nişasta bazlı şeker kotası düşürüldü." ifadesini kullandı.

"Sağlık çalışanlarına yıpranma hakkı pakette"

Bakan Demircan, sağlık çalışanlarıyla ilgili yasa paketi hazırlığı ve yıpranma hakkındaki bir soru üzerine, "Yasa paketi hazır, Bakanlar Kurulu'ndaki ilk sunumu yaptık ve önümüzdeki ilk günlerde Meclis'e gelecek. Sağlığın ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemeleri de hazırladık bir paket olarak. Bu, önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak. Son şekli Meclis'te sunulacak metinde görülecek ama şu kadarını söyleyeyim, yıpranma yer alacak." yanıtını verdi.

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AA

Etiketler: demircan, sağlık bakanı
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