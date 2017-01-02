Saldırganın parmak izi ve eşkaline ulaşıldı

​Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Terör örgütlerinin hiçbirisi arasında fark gözetmeksizin Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle, elimizdeki bütün milli kapasitemizle hepsine diz çöktüreceğiz, hepsine gereken cevabı vereceğiz." dedi.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Bakanlar Kuruluna verilen arada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin konuşan Kurtulmuş şunları söyledi:

“Çok zor bir soruşturma. Çok titizlikle sürdürülmesi gereken bir soruşturma. Bir kelime dahi fazla bilgi verilecek bir soruşturma değildir. 8 kişi gözaltındadır. Teröristle ilgili ipuçları ve eşkali ile ilgili verilere ulaşılmıştır. Bundan sonraki süreçte hızla kimlik tespitinin yapılmasına gidilecektir. Ümit ediyoruz ki sadece terörist değil varsa başka bağlantıları, o anda içeride ya da dışarıda destek vermiş olanlar varsa, onlar ve arkasındaki güçleri ortaya çıkartmamız mümkün olur” dedi.

"Türkiye'nin sınır dışı operasyonlarına verilen mesajdır"

İstanbul'daki terör saldırısının Türkiye'nin sınır dışı operasyonlarına verilen bir mesaj olduğunu beliten Kurtulmuş, "Türkiye'nin sınır dışı operasyonlarına verilen mesajdır. Özellikle Fırat Kalkanı Operasyonu çerçevesinde, başarılı ve kararlı bir şekilde Suriye'de yürütülmekte olan operasyonların hem terör örgütlerini hem terör örgütlerini taşeron olarak kullananları rahatsız ettiği anlaşılıyor." şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, son zamanlardaki sahadaki başarıları hazmedemeyen güçlerin, terör eylemini yönlendirdiğinin anlaşıldığını söyledi.

"Sosyal medya üzerinden halkın arasını açmaya gayret ediyorlar"

Sosyal medya üzerinden hayat tarzı, inanç, mezhep fakı gibi konularla halkın arasını açmaya çalıştıklarına dikkat çeken Kurtulmuş şunları kaydetti:

Bu terör eylemiyle birlikte, maalesef Türkiye'de halkımız arasında hayat tarzları üzerinden, inanç farklılıkları üzerinden, mezhepler üzerinden bir takım ayrışmaları ortaya koymaya çalışıyorlar ve maalesef bir kısmı da sosyal medya üzerinden yapılan bu tür şuursuz, dengesiz bir takım propagandalarla da halkın arasını açmaya gayret ediyorlar. Hiç boşuna heveslenmesinler. Bu milletin tamamına yakını, bu konuda son derece şuurlu ve tecrübelidir. Terörün dininin, imanının, aklının ve vicdanının olmadığını bilir."

"Kararlılıkla Fırat Kalkanı operasyonumuza devam edeceğiz"

Terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı tehdit olmaktan çıkıncaya kadar operasyonların devam edeceğini ifade eden Bşabakan Yardımcısı Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hangi planı yaparsanız yapın, Türkiye teröre karşı hem sınır içerisinde, hem sınır dışarısında her türlü tedbiri almaya muktedirdir ve sınır dışındaki operasyonlarını da terör örgütlerinden Türkiye'ye karşı hiçbir zarar gelmeyecek noktaya gelinene kadar sürdürmekte kararlıdır. Cerablus, El-Bab, Membiç, nereye kadar giderse, bütün bu terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı tehdit oluşturmaktan çıkarıldığı noktaya kadar kararlılıkla sınır dışı operasyonlarımıza, Fırat Kalkanı operasyonumuza devam edeceğiz."