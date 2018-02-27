Salih Müslim'in serbest bırakılmasına hükümetten ilk tepki

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Çekya'nın Prag'da gözaltına alarak bugün mahkemece şartlı serbest bıraktığı eski PYD Başkanı Salih Müslim kararının, Türkiye ile Çekya ilişkilerinin etkileyeceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Müslim'in serbest bırakılmasıyla ilgili karara tepki göstererek, "Verilen karar uluslararası hukuka aykırı. Bu karar Çekya ile ilişkileri etkileyecek" dedi. Ankara'da gazetecilere açıklama yapan Bozdağ şunları söyledi: "Verilen karar uluslararası hukuka aykırı. Bu karar Çekya ile ilişkileri etkileyecek. Bu karar teröre çok net destek kararıdır. Bu tür kararlar hukukla izah edilemeyecek çok net siyasal kararlardır. Türkiye'ye karşı yapılan terör faaliyetlerine destek kararıdır. "

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