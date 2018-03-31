Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Pendik 6. Olağan İlçe Kongresi öncesi vatandaşlara hitap etti.

Zeytin Dalı Harekatı Erdoğan, Afrin'de gençlerin tarih yazdığını belirterek, "Salona girerken 'son durum nedir?' diye sordum ve aldığım rapor şu; 3 bin 821 teröristi etkisiz hale getirmişler. İçeride biraz kafalarını göstermeye başladılar. Güvenlik korucularımızdan bazı kardeşlerimizi şehit ettiler. Hemen sağ olsun, Mehmedimiz kovalamaya başladı ve 5 tanesini etkisiz hale getirdi. 4 tanesini de mağarada şu anda sıkıştırdılar. Mağara çok derin ve çatışma şu an devam ediyor. Bir rivayette sayının 5 olduğu söyleniyor." dedi. 'Zengini daha zengin yapar, fakiri daha fakir yapar' AA

Okunma Sayısı: 152

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.