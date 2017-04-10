​CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, partisinin Sancaktepe İlçe Başkanlığında partililerle buluşarak, "Hiç Tanımadığın Birine Hayır'ı Anlat" projesine ilişkin bilgi verdi.

Cankurtaran, proje kapsamında, cep telefonundaki bir mesajlaşma programı üzerinden ulaştıkları hiç tanımadıkları kişilere halk oylamasında neden "hayır" demeleri gerektiğini anlattıklarını belirtti.

Bu hafta sonu itibarıyla 10 binin üzerinde gence ulaşıldığını aktaran Cankurtaran, şunları kaydetti:

"Sizleri de bu projeye davet ediyoruz. Etrafımızdaki özellikle yeni oy kullanacak arkadaşlarımıza ulaşmak üzere. Bu sene Yüksek Seçim Kurulunun açıkladığı rakamlara göre yüzde 2,6 oranında seçmen sayısında artış var. Bunun büyük bir kısmının 18 yaş itibarıyla yeni oy kullanacaklar olması verisiyle de böyle bir çalışmayı başlattık. Sessiz sedasız başlattığımız bu projemiz, dijital ortamda şu anda çığ gibi büyümekte, hayırlı uğurlu olsun. Son 6-7 günde hedefimiz; 2 milyon gencimize ulaşmak. Bu arada elbetteki bizim yaşımızdaki, orta yaşlılara da ulaşacağız ama asıl hedefimiz burada gençlerimiz."

Daha önce de anketlerle ilgili yorumlarda ve uyarılarda bulunduklarını dile getiren Cankurtaran, şöyle konuştu:

"Bunu da yine dijital ortamlarda anlatıyoruz. 'Evet oranları yüzde 99 olsa dahi anket sonuçlarına inanmayın, mutlaka oyunuzu kullanmaya gidin.' demiştik. İlk başlarda tahmin ettiğimiz gibi 'hayır' oranları sanki biraz daha önde çıkarılıyormuş gibi yapıp sonra, 'bakın,evetler öne geçti, bizim anket sonuçlarımız doğru' diye ikna edip insanların direncini ve oy kullanma isteğini yok edip sandığa gitmelerini engellemek üzere şu anda anketlerin evet'i önde çıkarmaya çalıştığını görüyoruz. Nafile. Hayır çıkacak. Anketlerde özellikle evet göstererek oy kullanma oranını düşürmeye çalışanlar da kesinlikle yanılacaklardır. Sandığa gitmeyen olursa bilin ki bunun vebalinin altından kalkamaz arkadaşlar. Sandığa gitmek bir vatandaşlık borcudur."