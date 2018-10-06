"Sarayda kriz yok, kriz vatandaşın mutfağında, elektriğinde var"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği-Eskişehir Aydınlanma Buluşması'nda konuştu. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

'SARAY'DA KRİZ YOK'

"Değerli arkadaşlarım eğitim konusunda konuşacaktım ama bugün farklı bir gelişme oldu. Erdoğan bugün Kızılcahamam'da konuştu. Kriz yok dedi. Benim için bir kere ekonomi öğren diyor. Ama şu Allah'ın hikmetine bakın 16 dakika önce aynı konuşmada 'Özel sektörümüzün bu krizi fırsata çevireceğine inanıyorum' dedi. Allah aşkına ben bu adama ne diyeyim.

Düşünerek ifade edemiyor sayın Erdoğan. Prompterdan metinleri okuyor. Öncesinde okusa baksa bu ne arkadaşlar diye sorar ama onu da yapamıyor. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye'de ekonomik kriz var. Bunun için uzun uzun üniversite okumaya, doktora yapmaya gerek yok. Vatandaşın mutfağına bakacaksın. Saray'da kriz yok doğru. Kriz yok dedi. Sonra 'Her kriz birçok fırsat getirir' diyor. Kendini yalanlıyor."

'TAMAMEN PALAVRA'

"Diyor ki 'Biz yurtdışına gidiyoruz, yatırımcıyı çekmek için. Tamamen palavra. Senin ülkende can ve mal güvenliği yoksa kimse gelmez. Niye gidiyorlar. Borç para almak için. Her yere gidiyorlar.

Kriz var mı, yok mu? Bir ülkede TL dolar karşısında yüzde 40 değer kaybediyorsa o ülkede kriz vardır. Bir ülkede enflasyon yüzde 36'ya çıkmışsa, üretici fiyatlarında yüzde 40.6 olmuşsa o ülkede kriz var demek demektir. Şirketler konkordato için sıraya girmişse, insanlar geçinemedikleri için kendini yakıyorsa o ülkede kriz vardır.

Kriz yok diyor, ne demek yok. Krizin göbeğindeyiz, daha başındayız. Çarşıya pazara daha yansımadı. Kriz var mı o zaman göreceğiz. Bunları dış güçler yapıyor. E sen ne yapıyorsun? Bu ülkeyi kim yönetiyor? Dış güçler mi yönetiyor? Dış güçler yönetiyorsa düş yakasından milletin."

'O SÖZLEŞMEYE İMZA ATAN DAMAT KOLTUĞUNDA KALACAK MI?'

"(MCKinsey şirketinden fikri danışmanlık alınmaması kararı) Bu milletin ekonomisini dış güçlere sen teslim etmedin mi? Anlaşmayı sen imzalamadın mı? Erdoğan şimdi çıkmış "Bakan arkadaşlarıma fikri danışmanlık almayacaksınız dedim" dedi. Ben 10 soru sordum yanıt veremedi ve sözleşmeyi iptal etti. Bir sorum daha var o anlaşmayı yapan damat o koltukla kalacak mı kalmayacak mı? Bu sözleşmeyi kaça yaptınız? Kaç milyon dolar ödeyecektiniz?"

'NAMUS, ŞEREF SAHİBİYSEN O UÇAĞI KATAR'A İADE EDERSİN'

"Tabii sarayda kriz yok ama saraydan beslenenlerde de kriz yok. Ne kadar çok dolar yükselirse bunların o kadar gelirleri var. Kriz vatandaşın mutfağında, elektriğinde var. Beyefendi yazlık sarayda oturuyor. Salı günü dedim ki 'sende onur, şeref varsa bu sözleşmeyi iptal eder, Katar uçağını iade edersin' dedim. Bir bölümünü yaptı. Namus, şeref sahibiysen o uçağı Katar'a iade edersin.

Asıl söyleyeceklerimi salı gününe bırakıyorum. Bugün söyleyeceklerim ona yeter. Gene bugün SGK'yı batırdın demiş. Ya ben Cumhurbaşkanlığı yapmadım, bakanlık yapmadım bir kurumda Genel Müdürlük yaptım. Bir açığımı bulmak için tam 10 yıl müfettiş atadılar ama bulamadılar. bulamazsın kardeşim. Bulamazsın çünkü Kılıçdaroğlu hak yemez, milletin malına göz dikmez.

Eğer bir çocuğumuz soru sormuyor, itiraz etmiyorsa bu eğitim değildir

Şu anda izlenen eğitim politikası Türkiye'yi geri götürüyor. İzledikleri eğitim politikasının özü şu: Biz kendimize nasıl militan yetiştiririz. Okullar militan yetiştirme yeri değil. Eğer bir çocuğumuz soru sormuyor, itiraz etmiyorsa bu eğitim değildir."

'KENDİ CEBİNDEN Mİ YAPTIN?'

"Ben iftira ediyormuşum. Ya sen bu Külliye'yi kaça yaptın? Kendi cebinden mi yaptın? Açıklamıyor. Ben senden 81 milyon adına bir cevap bekliyorum, bu sarayı kaça mal ettin. Benim takdir ettiğim Erdoğan, seçimden sonra gelip Keçiören'de bir dairede oturandır. Saraylarda oturan değil. Şimdi Erdoğan Saraylarda oturan, haram lokma yiyen kişidir. Biliyorum buna da dava açacak aç kardeşim. Ben yediğiniz her haram lokmayı fitil fitil burnunuzdan getireceğim."