Şatafat içinde yaşıyorlar

Kütahya Valisi’nin makam aracına 60 bin lira harcamasının ardından belediyenin de 7.5 milyon liralık yeni mobilya aldığı ortaya çıktı.

Olaya tepki gösteren CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, “Valiye haksızlık etmişler. Belediye Başkanı daha hızlı çıktı” dedi. Cumhuriyet’te yer alan habere göre, kullandığı aracı VIP araca dönüştürerek 60 bin TL tutarında skandal harcamalarla gündeme gelen Kütahya Valisi’nin ardından bir skandal da Kütahya Belediye Başkanı’ndan geldi. Kütahya Belediyesi’nin 7.5 milyon liralık mobilya ihalesi imzaladığı ortaya çıktı. İhalede, ithal ve VIP eşyaların yanı sıra 2 bini aşkın koltuğun yer alması dikkat çekti. CHP Kütahya milletvekili Ali Fazıl Kasap, “Valiye haksızlık etmişler. Belediye Başkanı daha hızlı çıktı. İtibarda tasarruf olmaz dediler. İtibar tavan, yatak dahil. Tasarruf halk için. Kemer sıkmaya devam” diye konuştu. Fazıl Kasap sözlerini şöyle tamamladı: “Bir Belediye Başkanı düşünün ki 7.5 milyon lira tutarında sayısız mobilya alıyor. Buradan başta Kütahyalı vatandaşlarım olmak üzere herkesin bu gerçeği görmesini ve hükümetin ve belediyelerinin halka tasarruftan bahsederken nasıl kendilerinin şatafat içerisinde yaşam sürdüğünü görmesini istiyorum.”

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