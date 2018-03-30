Savcı Kiraz dâvâsında 1 avukata tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edilmesinde kullanılan silahı temin ettiği öne sürülen avukat Murat C., “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” ve “Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye yardım etme” suçlarından sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı.

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