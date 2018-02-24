''Sayın Bahçeli ismiyle müsemma bir şekilde devlet adamı gibi hareket etmiştir''

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'de partisinin 6. olağan il kongresinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1951'e ulaştığını bildirdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından bazı bölümler:

"Şehitlerimizin kanlarını döken alçaklardan tek tek hesap soracağız"

Erdoğan "Bizler, onların (şehitlerin) emanetlerine gözümüz gibi bakacak, bu vatanı ite kopuğa kesinlikle teslim etmeyeceğiz. Şehitlerimizin kanlarını döken alçaklardan, işledikleri cinayetlerin hesabını tek tek soracağız." dedi.

"Kardeşim Doğu Guta'da öldürülenler ney, asker mi?"

Erdoğan, "Komşumuz Suriye'de, tüm dünyanın gözü önünde 1 milyon kardeşimiz devlet terörünün kurbanı oldu. Hala 'Esed ile bir araya gelelim' diyen zavallılar var. 'Esed ile bu işi toparlayalım' diyen zavallılar var. Yahu, 1 milyon vatandaşını katleden böyle bir katille siz neyi düzelteceksiniz, neyi ayağa kaldıracaksınız?" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Günlerdir Doğu Guta'da devam eden vahşete şöyle ciddi tepki gösteren bir ülke gördünüz mü, duydunuz mu? 'Sivil sivil sivil' diyorlar. Peki, kardeşim Doğu Guta'da öldürülenler ney, asker mi?" dedi.

"Bir milyon kişi bu konvansiyonel silahlarla öldürüldü"

Erdoğan "Tutturmuşlar bir şey, 'Kimyasal silah kullananlara gereğini yapalım.' Arkadaş, kimyasal silah kullanırken bin kişi, bin 500 kişi ölüyor. Peki, konvansiyonel silah kullanmayı bir kenara niye atıyorsun? Bu bir milyon, bu konvansiyonel silahlarla öldürüldü, varil bombalarıyla öldürüldü, tanklarla, toplarla öldürüldü. Bir milyon. Önemli olan sebep midir, yoksa netice midir? Sen neticeye bak. Konvansiyonel silahla öldürüldüğü zaman meşru, kimyasal silahlarla öldürüldüğü zaman gayrimeşru. Böyle sapıklık olur mu?" diye konuştu.

"Kime ağlarlarsa ağlasınlar onlara hak ettikleri dersi vereceğiz"

Erdoğan, "Adı sanı, kimliği ne olursa olsun hiç kimsenin teröristlere kalkan olmasına göz yummayacak, rıza göstermeyeceğiz. Güya teröristlere yardım için yola çıkan konvoylara yönelik operasyonlarımız, bu konudaki tavrımızı açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur. Bundan sonraki benzer teşebbüslere verecek cevabımız da yine bu minvalde olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün, yayınladıkları videolarla Türkiye Cumhuriyeti devletine ders vermek için geldiklerini söyleyenler, bugün ülkelerine paçavralara sarılı tabutlarla dönüyorlar. Daha bir ay öncesine kadar bize ve devletimize meydan okuyanlar bakıyorsunuz bugün Batılı efendilerine ağlamaya, 'Bizi kurtarın' diye yalvarmaya başladılar. Hiç beyhude uğraşmasınlar, kime ağlarlarsa ağlasınlar, kime yalvarırlarsa yalvarsınlar, onlara hak ettikleri dersi vereceğiz." diye konuştu.

"Sayın Bahçeli ismiyle müsemma bir şekilde devlet adamı gibi hareket etmiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli olanlarla emperyalist efendilerine gönüllü hizmetkarlık yapanlar, kendilerinden ayrışıveriyor. Maalesef Türkiye'de vatan yansa ateşinde ısınacak kadar yüreği kararmış, gözü dönmüş, asalak bir kesim de var. Bunu da bilmemiz lazım.

MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye bu süreçte sergilediği milli duruş için bir kez de kendi memleketi Osmaniye'den teşekkür ediyorum. 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere, terörle mücadeleden yurt dışı operasyonlara kadar milletimizin ve devletimizin bekasını ilgilendiren her konuda kendisi ismiyle müsemma bir şekilde devlet adamı gibi hareket etmiştir."