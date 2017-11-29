Seçim barajı tümüyle kalkmalı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yönetimde istikrar ve temsilde adalet sağlayacak bir seçim sistemi olması gerektiğini belirterek, temsilde adaletin sağlanabilmesi için seçim barajının tümüyle kalkması gerektiğini savundu.

Partisinin Balgat Eğitim Merkezi’nde düzenlenen “Seçime Hazırlık İlçe Toplantıları”nda yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, Hazine yardımından sadece TBMM’de grubu bulunan ve yüzde 7’nin üstünde oy alan partilerin faydalanmasını doğru bulmadıklarını belirterek her partinin aydığı oy oranında hazineden yardım alabilmesi gerektiğini dile getirdi. AA

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