MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret ettikten sonra burada kendisini bekleyen partililerle tek tek bayramlaştı ve basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

''Sabrı elden bırakmamak, soğukkanlı davranmak lazım"

Bahçeli, AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekilere yönelik silahlı saldırıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Olay her yönüyle üzücü. Bir milletvekili ve onun ailesine yönelik bir saldırı. Değerli milletvekilinin ağabeyi Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. Diğerleri de yaralı durumda. Bu, çok yönlü incelenmeli. Seçimin dokuz gününü çatışan bir Türkiye olarak değil, bu gibi olaylara karşı sabırlı ve soğukkanlı davranan bir Türkiye'de seçimin atlatılmasında yarar var. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da zaman zaman Adalet ve Kalkınma Partililere karşı PKK tarafından saldırılar olmuştur, bunun da onlara benzer bir hal olduğu söylenmektedir. Bütün bunlara rağmen sabrı elden bırakmamak lazım, soğukkanlı davranmak lazım. 24 Haziran'ı en aza indirilmiş bir çatışma ortamında gerçekleştirmekte yarar vardır."

Bahçeli, "Af konusunda bir adımınız olacak mı?" sorusuna "35 kişiyle bayram öncesi af çıkartacak kadar bir gücümüzün olduğuna inanıyor musun sen? Ama seçim beyannamemizde af var." karşılığını verdi.

"Kesin sonuç almanın zamanı gelmiş de geçiyor"

Bahçeli, Kandil'e yönelik operasyonla ilgili değerlendirmelerinin sorulması üzerine, şunları söyledi:

"Terörle çok keskin bir mücadele var. Suriye'de var, Irak'ta var, Türkiye'de var. Bunun uluslararası boyutunun da ele alınıp düşünülmesi gerekiyor. Bu sebepten dolayı Avrupa ülkelerinde de terör uzantılarıyla Türkiye Cumhuriyeti devletinin mücadelesi devam ediyor. Bunlara bazı ülkelerin yardakçılık yapmasından da rahatsızlık duyuluyor. Şimdi teröre karşı kesin sonuç almanın zamanı gelmiş de geçiyor. O bakımdan geçmişten bu yana bu terör faaliyetlerinin Kuzey Irak'ta Kandil denen yörede toplanmak suretiyle her türlü ihtiyaçlarının, eğitimlerinin karşılanıp oradan da Türkiye'ye planlı saldırıların olduğu bir yere artık gereği yapılmalıdır. Biz tabii yıllardan beri Kandil'e bir bayrak dikmek gerekliliğini vurgulamıştık. İnşallah o bayrak Afrin'de ve başka yerlerde olduğu gibi Kandil'de de dikilecektir diye inanıyorum."

Milliyetçi Hareket Partisinin seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında girdiğini ve Cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini anımsatan Bahçeli, şunları söyledi:

"Milliyetçi Hareket Partililer, cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhur İttifakı'nda kendi partileri olan Milliyetçi Hareket Partisine oy vereceklerdir. Dolayısıyla Cumhur İttifakı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinde güçlü bir meclis, denge ve denetimi elinde tutan bir meclis. Öbür taraftan da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla hayata geçebileceği bir cumhurbaşkanı seçimi söz konusu. Bunun sonucunun alınması lazım. Ben ilk turda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın seçileceğine inanıyorum. Kim ne hesabı yaparsa yapsın, İnce'den her türlüsüne kadar kimin hesabı varsa olsun ama bir de halkın ve Cenab-ı Allah'ın hesabı vardır. Onu da kimse unutmasın."