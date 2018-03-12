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12 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Seçim ittifakı teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek

12 Mart 2018, Pazartesi 09:56
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bu hafta AK Parti ve MHP'nin hazırladığı, seçim ittifakını yasal zemine oturtacak kanun teklifini görüşecek.

TBMM, yoğun  bir haftaya girdi. Meclis'te bu hafta seçim ittifakı teklifi, torba kanun tasarısı ve 33 yıllık Katma Değer Vergisi yasasını değiştirecek düzenleme görüşülecek.

Geçen hafta Meclis Anayasa Komisyonu'ndan geçen ittifak düzenlemesi, Genel Kurul gündemine geliyor. Teklife göre, genel seçimde, ittifak yapacak partiler, seçim takviminin başlamasından itibaren en geç yedi gün içinde, 'ittifak protokolü' ile Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuracak.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre AK Parti, MHP’nin 18 Mart’ta yapılacak kongresi öncesinde önerinin Meclis’ten geçmesini istiyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kongreye bu şekilde gitmek istediği, önerinin Meclis’ten geçmesiyle seçmen tabanına ‘ittifakı garantiledik’ mesajı vermek istediği kaydediliyor.

DEĞİŞİKLİKLER NE?

İttifak oyları yüzde 10'u geçerse, katılan partiler de barajı aşmış sayılacak. Mühürsüz zarf ve oy pusulaları, YSK filigranı taşımaları durumunda geçerli kabul edilecek.

YSK, gerekli gördüğü hallerde sandıkların taşınmasına ve sandık bölgelerinin birleştirilmesine karar verebilecek. İttifak düzenlemesinin yasalaşması durumunda, Genel Kurul'da, torba kanun tasarısının görüşmelerine devam edilecek.

TORBA TASARI

96 maddelik tasarıyla, içerik veya yer sağlayıcısı yurt dışında bulunan kuruluşların, internet ortamındaki yayınlarına devam edebilmeleri için RTÜK'ten lisans almaları zorunlu olacak.

Elektrik motorlu otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, arazi taşıtı ile motosikletler, muadil araçların yüzde 25'i oranında vergilendirilecek. Terör eyleminin ortaya çıkarılması ve bertaraf edilmesinde yardımcı olanlardan hayatını kaybeden sivillerin yakınlarına ikinci istihdam hakkı verilecek. 

16 yaş ve üzerindeki aracını hurdaya ayırarak yeni araç alanlara, 10 bin liraya kadar ÖTV teşviki getirilecek.

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