Seçim kanunlarında değişiklik yapılacak

AKP İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, "Erken seçim AK Parti gündeminde yok. Anayasal bir zorunluluk olmadığı sürece seçimleri zamanında yapıyoruz" dedi. Seçim kanunlarında değişiklikler yapılacağını söyleyen Şentop, "İttifak tartışmaları için Türkiye'nin vakti var" ifadesini kullandı.

NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Erken seçim AK Parti gündeminde yok. Böyle bir şey hiç konuşulmadı. Seçimlerin zamanında yapılmasını prensip olarak kabul ettik. Anayasal bir zorunluluk olmadığı sürece seçimleri zamanında yapıyoruz. Böyle bir gündem yok.

Seçim kanunlarında değişiklikler yapılacak. İttifak tartışmaları için Türkiye'nin vakti var. Önümüzde uzunca bir zaman var, bunlar tartışılacak. İttifak konusunda yasaklamanın kalkması doğru olur diye düşünüyorum. İttifakın önündeki hukuki engelin kaldırılması düşünülebilir. Seçim ittifakı milletvekili seçimleri için düşünülebilir. Diğer partilerin de görüşlerini alalım, bunu görmek lazım.

'SİYASİ HAREKETLER SABİT KALMIYOR'

(MHP ile ittifak) Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu öneri uygulanabilir bir öneri. Bir şey söylemek için çok erken. Siyasi hareketler sabit kalmıyor. Kürt kökenli vatandaşlarımız için sorun olmayacağı düşüncesindeyim.

Baraj başka ülkelerde de var. Türkiye'de nispeten biraz daha yüksek. Seçim sistemi bir bütün olarak konuşulmalı. Sadece barajı tartışmayı yeterli bulmuyoruz. Baraj konusu bir bütün olarak tartışılabilir.

(Seçim sistemi değişecek mi?) Bunların konuşulması lazım. Hatırlayanlar vardır, 2013 Eylül ayında cumhurbaşkanımız bir öneri sunmuştu, 3 alternatif halinde. Bunlarla ilgili bir tartışma o gün yapılmadı, yapılması lazım. Temsilde dengeyi sağlayacak sistemi tartışmak lazım.

Uyum yasaları konusunda çalışmalar devam ediyor. Sistem yürürlüğe girdikten sonra uygulanmaya başlayacak. Bir kısmı seçimlerle ilgili olan düzenlemeler seçim takviminin başlangıcıyla yürürlüğe girecek.