'Seçim sonrası OHAL'i kaldırma gibi bir durum söz konusu olabilir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal D ve CNN Türk ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sistemin nasıl olacağına ilişkin, "Son hafta, yeni yönetim sistemini bir programla açıklayacağım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "16 yıldır AK Parti iktidarda, ne yapamadı ya da bu kadar uzun sürede neden yapmadı da şimdi böyle bir kapsamlı bir beyanname hazırladı?" şeklinde eleştirilerin anımsatılmasına, "Her şeyden önce şunu değerlendirmemiz lazım; Bizim beyannamemizin detayı, teferruatı anamuhalefeti veya muhalefeti niye rahatsız ediyor? Biz bir tecrübeyi gündeme getiriyoruz, biz 16 yılın bir tecrübesini konuşuyoruz." yanıtını verdi.

"Kılıçdaroğlu, iftirasının cezasını mahkemede buldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin, şunları söyledi:

"Şahsımı ve aile bireylerimi Man Adası'na para kaçırmakla itham eden Kılıçdaroğlu, iftirasının cezasını mahkemede buldu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin sözlerine ilişkin ise, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim arkadaşlarımızın hepsi dava açıyorlar hırsızlık ithamı karşısında. İftira etmek, yalan söylemek, gerçekleri çarpıtmak bunların iliğine kadar işlemiş vaziyette. Her seferinde yargıda boylarının ölçüsünü almalarına rağmen akıl almaz bir yüzsüzlükle, aymazlıkla, pişkinlikle buna devam ediyorlar."

Yeni kabine

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabinenin nasıl olacağına ilişkin bir soru üzerine, "Parlamentodan milletvekili alabilirsiniz, alırsınız ama bu defa o arkadaşınızın yeri boşalmış olur. Bir milletvekilliğini kaybedersiniz. İkiyse ikiyi, üçse üçü kaybedersiniz. Onun için daha çok ağırlıklı olarak dışarıdan bu kabineye elamanlar almak sizi bu noktada daha da rahatlatacaktır. Parlamentonun sayısı biraz da bunu belirleyecek. Bir teknokratlar kabinesi asla düşünmem. Çünkü biz bürokratik oligarşiden çok çektik. En ideal olan, bu işi en başarılı şekilde yürütecek olan, Türkiye'ye yakışan bir kabineyi inşallah oluşturmuş olacağız." diye konuştu.

'Onlara fırsat vermemek lazım'

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir koalisyon sistemi değil, aslında koalisyondan ayıklanma sistemi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı ile ilgili bir soru üzerine, "Cumhur İttifakı'nın bir kırılma yaşamasını asla arzu etmeyiz. Birileri karıştırmak isteyebilir, onlara fırsat vermemek lazım. Şu anda Cumhur İttifakı'nın içinde, ben kalkıp 'ortağımdan nasıl oy alabilirim' diye bunun hesabına girersem bu yanlış olur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülen Hareketi ile mücadeledeye ilişkin bir soruyu, "15 Temmuz gecesinin sıcaklığı neyse, aynı sıcaklık içerisinde bu mücadelemizi sürdürüyoruz." diye cevaplandırdı.

OHAL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, OHAL'in ne zaman kaldırılacağına ilişkin bir soru üzerine, şunları aktardı:

"Seçim sonrası OHAL'i masaya yatırıp onu kaldırma gibi bir durum söz konusu olabilir. Onun çalışmasını da yapmış olacağız."

Sincar ve Kandil'e operasyon

Erdoğan, Kandil'e operasyon olup olmayacağıyla ilgili, "Bağdat yönetimi 'çözemem' dediği takdirde kimseden icazet almayız, Sincar'ı da Kandil'i de vururuz. Hatta hatta Mahmur. Mahmur çok önemli." ifadelerini kullandı.

Bedelli askerlik

Erdoğan, bedelli askerliğe ilişkin, "Seçimi atlatalım, seçimden sonra bu işin hem askeri boyutunu bir değerlendiririz, ondan sonra kendi kabinemizde, ekibimizle ortak aklı oluştururuz. Ona göre de inşallah onun adımını hayırlısıyla atarız." dedi.

Fenerbahçe'de yeni yönetim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ali beyin teknik ekiple, bütün futbolcularla atılacak adımlarla isteriz ki güçlü bir Fenerbahçe ortaya çıksın." diye konuştu.