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16 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Seçimde sandıklara sahip çıkacağız

16 Haziran 2018, Cumartesi 17:50
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Yalova’nın merkeze bağlı Elmalık Köyü’ndeki evinin bahçesinde gazetecilerin sorularını cevapladı.

İnce seçilmesi halinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yargılanıp yargılanamayacağı sorusuna “Ben Anayasa Mahkemesine başkan seçilmeyeceğim. Bu seçimde yargıç da olmayacağım. Ben Allah’ın izni, milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olacağım. Cumhurbaşkanının da Erdoğan’ı ya da başkalarını, herhangi birini yargılamak gibi bir görevi yoktur. Derdim intikam değil” cevabını verdi. Muharrem İnce, mitinglerinde yakında aksiyon planını anlatacağını, bir hafta, bir ay, 100 gün ve bir yılda yapacaklarını açıklayacağını belirtti. İnce, sandık güvenliğiyle ilgili soruya, “Seçimde sandıklara sahip çıkacağız. Bunun örneği var. Bunun en güzel örneği Yalova seçimleridir. Yalova seçimlerinde ne yaptıysak, aynısını Türkiye’de yapacağız. Milletimizin hiç kuşku duymamasını istiyorum” diye konuştu.

Parti rozeti taşımıyorum artık

Seçilmesi halinde hiç kimseyi dışlamadan cumhurbaşkanlığı görevini yapacağını anlatan Muharrem İnce, sözlerini şöyle sürdürdü; “Başörtülü-başörtüsüz, sağcı-solcu, Türk-Kürt, Alevî-Sünnî, CHP’li-AK Parti’li hiç fark etmez. Bu konuda kararlıyım. 4 Mayıs’ta rozetimi çıkarmıştım zaten. Parti rozeti taşımıyorum artık. Türk Bayrağı taşıyorum. Bu konuda 16 yıldır toplumu geren, kamplaştıran, bölen bir Erdoğan var. Ben bunun tam tersi kucaklayan bir cumhurbaşkanı olacağım. Bunu göreceksiniz. Yani cumhurbaşkanı yardımcılarımda göreceksiniz, bakanlar kurulunda göreceksiniz, kabineyi açıkladığımda göreceksiniz. Kucaklayan bir cumhurbaşkanı.”

Üretim artacak, faizler düşecek

Türkiye’nin nefes almayı, barışmayı ve huzuru istediğini kaydeden İnce, “Türkiye, dövizin, faizlerin düşmesini istiyor. Güven veren bir Türkiye. Yorgun bir adam değil, bağıran çağıran bir adam değil, genç biri, taze kan Türkiye’yi rahatlatacaktır hatta bölgeyi rahatlatacaktır, belki dünyayı rahatlatacaktır. Meydanlarda bağırmayan, dış politikayı radikal söylemlerle değil de akılcı, ayakları yere basan dış politika. Bunları yapabilen bir Türkiye Cumhurbaşkanı bir anda piyasalara güven verecektir. Üretim artacaktır, faizler düşecektir. Bunu hep birlikte başaracağız.” diye konuştu. Muharrem İnce, “Cumhurbaşkanı seçilemezseniz mücadelenizi nasıl sürdüreceksiniz?” şeklindeki soruya da “Siyaseti bırakacak halim yok. Ben seçileceğime inanıyorum, bunu görüyorum. Merak etmeyin. Bu soruyu sormanıza gerek yok” karşılığını verdi.

AA

Etiketler: muharrem ince, seçim
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