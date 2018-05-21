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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Seçime katılacak siyasi parti sayısı 8'e indi

21 Mayıs 2018, Pazartesi 17:11
24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılma yeterliliğine sahip Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) seçime katılmama kararı aldı.

24 Haziran seçimleri için siyasi parti genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait milletvekili aday listelerini en geç bugün saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) vermeleri gerekiyordu.

Bu kapsamda YSK'ye gelen BTP Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Terzi, listelerinin hazır olduğunu ancak listeleri sunmayacaklarını belirtti.

Bu seçimde rejim değişikliği olacağını, parlamenter sistemin değişerek, kuvvetler ayrılığı ilkesinin göz ardı edileceğini savunan Terzi, "Böyle bir değişikliğin arkasında olmak istemiyoruz. Gerek iktidar partisi gerek muhalefet partileri beraber bu rejim değişikliğinin ortak suçluları olarak tarihte yerlerini alacaklardır. Bu yapılanma içinde olmayı düşünmedik ve bugün partimizin yetkili kurullarınca alınan karar gereği 24 Haziran seçimlerine katılmama kararı aldık." diye konuştu.

BTP'nin kararının ardından, seçime AKP, CHP, HDP, HÜDA PAR, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ile Vatan Partisi olmak üzere 8 parti girecek.

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AA

Etiketler: seçim, btp
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  • ali

    21.5.2018 23:28:20

    bu seçimde Hüdapar süpriz yapabilir

Risale-i Nur Külliyatı

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CEVŞEN

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