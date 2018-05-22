Seçme hakkını zedeler

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebinin reddedilmesi kararının 2’ye karşı 1 oyçokluğuyla alındığı öğrenildi.

9 sayfalık gerekçeli kararın 7 sayfasının karşı oy yazısından oluştuğu, Demirtaş’ın tutukluluğunun serbest seçme hakkını zedeleyeceği vurgulandı. HDP’nin Edirne Cezaevi’nde bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ile ilgili yapılan tahliye başvurusunun reddedilmesi ile ilgili gerekçeli karar yazıldı. Gerekçeli kararda, tutuklama tedbirinde ölçülülük bulunması ve adli kontrol hükümlerinin de yetersiz kalacağı kanaatiyle tahliye talebinin reddine karar verildiği kaydedildi. DHA

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