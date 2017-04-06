Şehircilik Bakanı ‘one minute’de kalmış: ''İsrail’e ‘bir dakika’ diyecek kimse yok''

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye’nin kendi gönül coğrafyasının lideri olduğunu belirterek, “Bizim gönül coğrafyamız ülkenin kuzeyine uzandığı gibi güneyine de uzanıyor, doğusuna, batısına da uzanıyor. Bizim dışımızda çıkıp da İsrail’e ‘bir dakika’ diyecek kimse yok, ‘dünya 5’ten büyüktür’ diyecek bir Allah’ın kulu yok.” dedi. Özhaseki, halk oylaması çalışmaları kapsamında Talas Selçuklu Evi’nde gençlerle bir araya geldi. Burada gençlerin sorularını cevaplayan Özhaseki, ‘Erken seçim olur mu’ sorusu üzerine öyle bir ihtimalin olmadığını bildirdi.

AA

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