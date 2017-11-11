Şehirlerimiz zevksiz binaların saldırısına uğradı

Fatih Belediyesi Kültürel Mirası İhya Restorasyon Projeleri Tanıtım Programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarına seslenerek "Dikey yapılaşmaya izin vermeyin." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Belediyesi Kültürel Mirası İhya Restorasyon Projeleri Tanıtım Programında konuştu. Belediye başkanlarına seslenen Erdoğan, "Dikey yapılaşmaya illerimizde, ilçelerimizde müsaade etmemeliyiz." diyerek çağrıda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"ONLAR YIKTI, BİZ İNŞA EDİYORUZ"

Fatih'te selatin camilerin ara bölgelerindeki yüzlerce mescidi, o malum, tarihi inkar edenler yıktılar. Onlar yıktı biz ise inşa ediyoruz, ihya ediyoruz. O yıkan zihniyet hangi zihniyetti? Malum CHP zihniyetiydi.

"MİLLETİMLE DERTLEŞTİM"

Son günlerde medeniyet konusunda, şehir konusunda, kültür konusunda pek çok toplantıya katıldım. Milletimle dertleştim. Bugün burada da bazı hususları ifade etmekte fayda görüyorum. Batı medeniyetinin elde ettiği imkanlarla adeta yaratıcıya meydan okurcasına kar hırsıyla dünyanın bütün güzelliklerine saldırdığı bir dönemden geçiyoruz.

"DİKEY YAPILAŞMAYA İZİN VERMEYİN"

Şehirlerimiz gecekonduların, zevksiz binaların saldırısına uğradı. Başını sokacak evi olmayan insanlara estetikten bahsetmek anlamsız olabilir. Bu dönemde öncelik zorunlu ihtiyaçların karşılanmasıydı. Türkiye bu düzeyi geride bıraktı.

Dikey yapılaşmaya illerimizde, ilçelerimizde müsaade etmemeliyiz. Biz yatay mimariye odaklanmalıyız. Şehirlerimizin çok daha güzel olduğunu göreceksiniz. Çirkin binalarla şehirlerimizin kirletilmesine daha fazla tahammül edemeyiz. Köylerimizin, yaylalarımızın çirkin binalarla istilasına izin vermemeliyiz.