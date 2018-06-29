‘Şehitlerimiz siyasî partilerin değil milletimizin şehitleridir’

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, “Şehitlerimiz arasında ayrım yapan anlayış şimdi de şehit cenazeleri üzerinden milleti bölmek peşindedir. Şehitlerimiz siyasi partilerin değil milletimizin şehitleridir” dedi.

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Valilere, CHP İl Başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde ve protokole almayın talimatı verdim” sözlerine ilişkin basın toplantısını düzenledi. Güvener, Bakan Soylu’nun toplumsal çatışma ve kaos çağrısı bulunduğunu ifade ederek, şunları söyledi: “Şehitlerimiz arasında ayrım yapan anlayış şimdi de şehit cenazeleri üzerinden milleti bölmek peşindedir. Şehitlerimiz siyasi partilerin değil milletimizin şehitleridir. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, bu açıklamanın neresindedir. Eğer bu açıklamayı reddedip derhal İçişleri Bakanı Soylu’nun hakkında gereğini yapmazlarsa bilmelidirler ki, bu münferit birinin densiz açıklaması olmaktan çıkar. Derin mahfillerde hazırlanmış soysuz bir kaos planının olduğunu gösterir. Daha yeni tamamlanan seçimlerin toplumda gerilimi yok edip, sükunet ve huzuru tesis etmesi beklenirken yeni dönemin çatışma ve kaos üzerinden kurgulandığının delilidir.