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7 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Şeker fabrikaları hakkında Bakan Fakıbaba'dan açıklama

07 Mart 2018, Çarşamba 17:41
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi VetAnka Öğrenci Topluluğu'nun düzenlediği '5. Kariyer Günleri ve Sektörle Buluşma" etkinliğinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin soru üzerine Fakıbaba, henüz bu konunun Bakanlar Kuruluna sunulmadığını söyledi.

Fakıbaba, şeker sektöründeki 8 özel fabrikanın 1 milyon tonluk üretim yaptığını, Türkşeker'e bağlı 25 fabrikanın ise 1 milyon 400 bin ton üretim gerçekleştirdiğini belirterek, "14'ü özelleştirildiğinde, stratejik olarak 11'i elimizde kaldığında, bu özelleştirmenin faydası vardır, zararı yoktur. Çünkü 14'ünün çok fazla şeker üreteceğine ben inanıyorum. Esasında hekim olarak şekerin tümüne karşıyım ama NBŞ'ye daha fazla karşıyım. Bizim şeker pancarından daha fazla şeker üretmemiz demek NBŞ'nin yerine şeker pancarından üretilen şekerin geçmesi, daha ucuza mal olması, Avrupa ile daha rahat yarışabilmemiz anlamına gelir. Bu bağlamda buna sıcak bakıyorum, anormal olarak görmüyorum. " diye konuştu.

Amacın sadece fabrika özelleştirmeleri olduğuna işaret eden Fakıbaba, arsalarının satılmayacağını vurguladı.

Fakıbaba, vatandaşın bu konuda yanlış bir algısı olduğunu belirterek, "Sanki orada bulunan tüm alanlar özelleştiriliyor, oralara farklı binalar yapılacak, imara açılacak algısı var. Böyle bir şey varsa ben de buna karşıyım ama sadece daha fazla şeker üretmek adına özelleştiriliyorsa ki zaten öyle oluyor, bu özelleştirmenin yanındayım." dedi.

Söz konusu özelleştirmede kesinlikle işçi çıkarma olmayacağını dile getiren Fakıbaba, şunları kaydetti:

"İşçi arkadaşlarımızın bütün hakları baki kalacak, hiçbir işçinin hakkı zayi olmayacak. Böyle olduğunda şeker fabrikalarının 14'ünün özelleştirilmesinin... belki de bunun birkaçı Tarım Kredi Kooperatiflerinin elinde olabilir. Devletin stratejik bir ürün olarak şekere de yerinde müdahale edebilmesi bağlamında elinde yeterli sayıda şeker fabrikaları olmuş olacak ama imara açılmamak kaydıyla ki öyle bir şey yok. Ben bunun yanında olduğumu belirtmek isterim."

Bakan Fakıbaba, bir başka soru üzerine de NBŞ kotasının artmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

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Okumak için tıklayınız:

Şeker fabrikalarımız zarar değil, kâr ediyor

Şeker fabrikaları kapatılmasın

AA

Etiketler: fakıbaba, şeker fabrikası
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