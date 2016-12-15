Selahattin Demirtaş hastaneye getirildi

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, muayene amacıyla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi.

Alınan bilgiye göre, Selahattin Demirtaş, talebi üzerine muayene olmak için cezaevi aracıyla hastaneye getirildi. Demirtaş'ın hastaneye getirilişi sırasında jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, Demirtaş'ın cumartesi günü cezaevinde kalp spazmı geçirdiğini söylemişti. Cezaevindeki yetkililerce yapılan açıklamada Demirtaş'ın kolestrolünün yükseldiği ifade edilmişti. Demirtaş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde, daha önce çağrılmasına rağmen ifade vermeye gitmediği gerekçesiyle 4 Kasım'da gözaltına alınmış ve tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevi'ne konulmuştu.

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