Selvi’den, Sarıgül iddiası

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün Mart 2019’da yapılacak mahalli seçimlerde yeniden aday olacağını iddia etti.

Gazeteci Gürkan Hacır da, Sarıgül’ün seçim şarkısının hazır olduğunu ileri sürdü. CNN Türk’te yayınlanan Gece Görüşü isimli programda Mustafa Sarıgül’ün yeniden adaylığa hazırlandığı öne sürüldü. Abdulkadir Selvi, “Mustafa Sarıgül adaylık için hazırlığını yapıyor. CHP aday göstermese dahi adaylığı söz konusu olacak. Başka bir parti de olabilir” diye konuştu. Programın bir diğer yorumcusu Gürkan Hacır da Sarıgül’ün seçim şarkısının bile şimdiden hazır olduğunu söyleyerek, “Kendisi bana şarkıyı göndermiş. Henüz dinleyemedim” dedi.

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