Meclis’te partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek, “Sayın Erdoğan ölüm var ölüm. Hepimiz için ölüm var bir mizan var. Dürüst ol, işi ehline ver ve unutma senden büyük Allah var” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirerek, “Sayın Erdoğan ölüm var ölüm. Hepimiz için ölüm var, bir mizan var. Dürüst ol, işi ehline ver ve unutma senden büyük Allah var” dedi. Akşener’in partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada “Ekonomik kriz yanında yaşanan bir sorunumuz da devlet krizidir. Binlerce yıldır süre gelen geleneklerimiz. Kutlu devletimizin tarihten süzülerek gelen kurumları tek adam düzeni kurmak üzere yerle bir edildi. Ama aziz milletimiz bilsin ki tek bir kişi ve çevresindeki hanedanla hakimiyet altına alınmaya çalışan ülkeyi onun gerçek sahiplerine yani Türk milletine iade edeceğiz. Sayın Erdoğan bak sana Hz. Ömer’i hatırlatayım. O ücretini beytülmalden değil kendi cebinden birini tutarak ‘Bana her gün ölümü hatırlat’ demişti. Ben sana buradan hatırlatıyorum Sayın Erdoğan ölüm var ölüm. Hepimiz için ölüm var, bir mizan var. Dürüst ol, işi ehline ver ve unutma senden büyük Allah var.”

Doğu Türkistan için kimseden tık yok

Konuşmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi de hedef alan Akşener şunları söyledi; “Hırsızları affedelim, mafya bozuntularını affedelim diyorlar. Daha ilgincini söyleyeyim kendisine milliyetçi diyen bir parti Türklüğe hakareti de af kapsamına eklemişler. Saray yancısından milliyetçi olmaz. Evet tekeden süt çıkmaz milliyetçiden de saray paspası olmaz, olamaz. Doğu Türkistan’da milyonlarca Türk kamplarda toplanıyor. Saray’dan da küçük ortağından da tık yok.”

Şeffaflık, hesap verme yok

Amerikalı McKinsey ile yapılan anlaşmaya da değinen Akşener, “Türkiye’nin ekonomisini Amerika’ya emanet edenleri affetmeyeceğiz. Günü geldiğinde bunları yargılayacağız. Sayıştay denetleyemeyecek, ama Amerikalı McKinsey denetleyecek. Sayın Erdoğan neden böyle bir anlaşmaya gerek duydun? Neden Amerikalardan adam çağırdın? Bir ofisi yönetecek bir tane Türk evlâdı bulamadın mı? Hazırladıkları yeni ekonomik programda vatandaş yok, işsizlikle mücadele yok. Yapısal dönüşüm yok, şeffaflık, hesap verme yok. Fakat Türkiye’nin ekonomi kurumlarının ABD’ye emanet edilmesine izin veriliyor. Saray ve damadının ekonomiyi yönetemediğinin kanıtı bir programdır. Damat Berat’ın açıkladığı program IMF’siz IMF programıdır. Adını telâfuz etmiyor, ama işi Amerikan firmasına devrederek bunu yapıyor” ifadelerini kullandı.