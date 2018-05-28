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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Şener'den Erdoğan'a: Gerçek dost arıyorsanız...

28 Mayıs 2018, Pazartesi 14:49
CHP Konya İl Başkanlığı'nda milletvekili aday tanıtım toplantısına katılan Abdüllatif Şener, 16 yıllık iktidarın artık yorulduğunu ve ülkeye zarar verdiğini söyledi.

Şener,  şöyle konuştu:

"16 yıllık bir iktidar döneminin ardından, iktidarın ve Sayın Genel Başkanının çok yorulmuş ve artık ülkeye zarar veren bir nitelikle ve vasıfta siyaset yapmaya devam ettiğini görüyoruz. Bunca yorgunluk, peşinden hiddeti getirmekte ve sürekli olarak her konuştuğunda ülkeye zarar veren bir iktidar partisi genel başkanı vardır. Bu yapı sürdürülebilir değildir. 81 milyon insanımız böylesine bir zulme tahammül edemez. Onun için 24 Haziran seçimleri Türkiye'nin iktidarı yenileyeceği, tıkanan Türkiye'nin önünün açılacağı, Türkiye'nin yeni ufuklara CHP ile açılacağı bir dönem olacaktır."

 'Bu da yanlıştır' diyen bir kişi kalmamış etrafınızda'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine hiçbir unvan kazandırmadığını, Erdoğan'ın bütün unvanlarını kendisine borçlu olduğunu ileri süren Şener, şunları söyledi:

"Attığım iki tweet nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret ettiğim gerekçesiyle hakkımda 4,5 yıl hapis isteniyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bana 'Sus' diyor. Sayın Cumhurbaşkanım niye susayım? Ben konuştukça size doğru şeyler söylüyorum. Etrafınızdakiler yanlışlarınızı söylemiyor. Ülke felakete gidiyor. 'Bu da yanlıştır' diyen bir kişi kalmamış etrafınızda. Ben tek başıma her türlü riski göze alıyorum, yanlışlardan vazgeçirmek için. Gerçek dost arıyorsanız, sizi acımasızca kimler eleştiriyor ona bakmanız lazım. Recep Tayyip Erdoğan, bana hiçbir unvan kazandırmamıştır. O milletvekili değilken ben maliye bakanıydım, o milletvekili değilken ben devlet bakanı ve başbakan yardımcısıydım. O bütün unvanlarını bana borçludur."

DHA

Etiketler: abdüllatif şener, erdoğan, seçim, konya, 24 haziran
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