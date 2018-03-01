Şentop: MHP ile ittifak beş yıl sürecek

AKP ile MHP arasındaki ortaklık için ‘Cumhur İttifakı’ adı verilen 26 maddelik kanun teklifi birkaç gün önce TBMM’ye sunuldu.

AKP, yüzde 50+1’i yakalayıp risk almamak isterken, MHP ise baraj sorununu ortadan kaldıracak bu ortaklıkla. Zira ittifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamının yüzde 10’u geçmesi halinde her birinin barajı geçmiş olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi’nin de bu ittifaka katılabileceğinin mesajını verdi. Ancak 2019’daki yerel seçimlerde bu ittifakın olmayacağı belirtiliyor. Bu ittifakın ne kadar süreceğini ise Anayasa Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop açıkladı. Şentop, AKP-MHP ittifakının 5 yıl süreceğini söylüyor. CNN Türk’te yayınlanan programa konuk olan Şentop, bu ittifakın seçim sonrası için millete verilen bir taahhüt olduğunu ifade ediyor ve ekliyor: “Bu bir dönemdir. Bir sonraki seçim döneminde belki aynı partiler ittifak yapacaktır, ama farklı bir beyanname ile milletin karşısına çıkacaklardır. Bu bir seçim dönemlik, beş yıllık program üzerine oturan bir ittifak çalışması olacak bu anlamda.”